"Может не остановиться": Европа уже участвует в гибридной войне с РФ, — дипломат (видео)

По словам эксперта Руслана Осипенко, Украина дает возможность европейским странам подготовиться к полноценным боевым действиям.

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Украинский дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко считает, что Россия уже начала гибридную войну с Европой. Об этом свидетельствуют сливы информации и кибератаки на ЕС. Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24".

По его словам, в мире создается совершенно другая геополитическая ситуация.

"Если Западная Европа думала, что она переживет эту войну, что она закончится там где-то на окрестностях "старой Европы" и не дойдет до европейцев, то сегодня они поняли, что при определенной конфигурации и США могут не помочь, не выполнить свои обязательства, и Россия может не остановиться", — сказал эксперт.

Также Осипенко отметил, что в настоящее врея существует множество факторов, которые доказывают вышесказанное, — это и сливы информации, и кибератаки.

"Все это говорит о том, что против их рассматривают как противника. Так, чего прятаться, чего не готовиться", — добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что Украина дает Европе возможность подготовиться к этой войне, поэтому они будут обеспечивать стойкость Украины.

Что известно про противостояние России и Запада

7 марта разведка Литвы предупредила, что российские военные активно готовятся к длительному противодействию странам-членам НАТО в регионе Балтийского моря, поскольку Кремль усиливает свой военный потенциал на западе. Этот процесс является частью обширной реорганизации вооруженных сил России в западных регионах.

29 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что в случае поражения Украины в полномасштабной войне против России, НАТО придется воевать с Россией.

А также 29 февраля начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что российский президент Владимир Путин в действительности хочет избежать войны с НАТО, поскольку Россия быстро проиграет.

При этом президент Польши Анджей Дуда выразил свои сомнения относительно возможности России атаковать любую страну, входящую в состав Североатлантического альянса.

Ранее издание Financial Times сообщило, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен как и его коллеги из ЕС, бьет тревогу из-за увеличения оборонных расходов РФ, что может привести к прямой конфронтации с НАТО и проверки обязательства Альянса по коллективной безопасности.