"Пауза для Путина": Кремль желает уничтожить Украину полностью, — Зеленский (видео)

По словам украинского президента, для России неважны отдельные территории, ведь она желает взять под свой контроль всю страну. Соответственно, замораживание конфликта, о котором начали чаще говорить, ни к чему хорошему не приведет.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин совершенно не заинтересован в мире в Украине. Ему нужна пауза на фронте лишь для того, чтобы возобновить силы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

По его словам, даже оккупация новых территорий не конечная цель Кремля. Он намерен уничтожить Украину полностью, поэтому и продолжает боевые действия и террор в отношении мирных жителей.

"Я просто не считаю, что его целью являются какие-то территории. Удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления окружения Путина в их медиа — все эти месседжи говорят о том, что, как они говорят, миссию они не выполнили и будут продолжать ее дальше… Все эти месседжи говорят о том, что его целью являются не отдельные территории, а вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, ничего не гарантирует", — говорит Владимир Зеленский.

Отдельно украинский глава государства отметил, что для Владимира Путина важно полностью присоединить земли независимой Украины к России, то есть полное уничтожение страны.

Для выполнения своих задач он использует различные методы: силовые и политические. В Беларуси, говорит Владимир Зеленский, это пока что прошло без жертв и крови. Кремль фактически руководит силовым блоком и войсками Беларуси и вторжение в Украину с территории этой страны 24 февраля 2022 года тому доказательство. Речь идет о дипломатической оккупации и потери суверенитета Минска. В Киеве Кремль не смог это сделать.

"Поэтому он (Владимир Путин, — ред.) начал военную оккупацию. Плана по Крыму или Донбассу у него нет. Это просто риторика. Его план — лишить Украину независимости", — продолжил президент Украины.

Временное перемирие: позиция президента

Что касается замораживания боевых действий, то это может привести к серьезному вызову для сохранения Украины и ее будущего. Соответственно, вся Европа потом может увидеть проблему, к которой привел замороженный конфликт. Тем более, что у Киева уже был такой опыт с 2014 по 2022 год с незаконным захватом Донбасса и Крымского полуострова. Агрессия РФ за 8 лет возросла.

"Это было похоже на то, что сейчас звучит в некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят, что нужна пауза. Но мы это уже проходили. Пауза в войне — это не пауза в войне, а пауза для Путина", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский рассказал об атаке РФ по Одессе во время визита премьера Греции. По его словам, он не знает, по кому наносился удар баллистической ракетой. Сирена звучала непродолжительное время.