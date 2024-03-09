Дипломаты предупредили, что странам НАТО нужно готовиться к выходу США из альянса, — СМИ

Чиновник одной из стран сказал, что страны блока должны "спланировать" сценарий функционирования без Вашингтона.

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Выход США из НАТО может произойти в случае победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщает британская The Telegraph со ссылкой на дипломатов некоторых государств альянса.

В статье указано о том, что европейским столицам необходимо "запланировать" и пересмотреть теперешний оборонный потенциал в свете "угроз, исходящих от бывшего президента". Один европейский дипломат сказал, что комментарии Трампа "конечно" вызывают "беспокойство".

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"Никто не знает, что он собирается делать дальше", — цитирует высказывания дипломатов издание.

Чиновник одной из стран сказал, что страны НАТО должны "спланировать" сценарий, по которому он ослабит американскую преданность альянсу. По их мнению, "нужна подготовка".

Однако они отметили, что количество государств, которые достигли цели НАТО по расходованию 2 процентов ВВП на оборону, значительно возросло. Это означает, что представители блока могут сказать Трампу, что "он получает то, чего хотел".

Сам же экс-президент прямо об этом никогда не заявлял. Он давал понять, что в случае своей победы на президентских выборах проведет саммит НАТО, на котором обсудит будущее альянса, а также потребует от его членов больше тратить на оборону, снимая это бремя с американцев. Также Трамп угрожал, что не будет помогать странам, которые не увеличивают расходы на оборону, если на них нападет РФ.

Дипломат из другой страны НАТО сказал, что комментарии Трампа вызвали резкое облегчение, "что государства настолько чрезмерно зависимы от США". Они сказали, что "обсуждение" того, как застраховаться от риска выхода США, было "необходимым". Таким странам, как Великобритания, нужно было бы еще больше управлять европейской безопасностью, потому что "если американцы выйдут, возникнет огромный пробел".

Напомним, 9 марта издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, которые готовы разместить свои войска в Украине. Глава МИД Стефан Сежурне отметил, что Киев не просил Париж о привлечении западных военных к задачам в Украине, однако дипломат не исключает подобной возможности.