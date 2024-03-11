Убытки на 400 тысяч: в Днепре командир взвода продал имущество подразделения

Командир взвода взял бинокль ночного видения Archer NVGA-15, который получил на подразделение и продал его. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Related video

В Днепре за похищение военного имущества будут судить командира одного из подразделений воинской части. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт. Командиру одного из подразделений воинской части инкриминируют хищение военного имущества в условиях военного положения.

Следствие установило, что командир взвода взял бинокль ночного видения Archer NVGA-15, который получил на подразделение и продал его. Таким образом государству причинен ущерб на сумму почти 400 000 грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что на Днепропетровщине будут судить командира разведвзвода, который сдал в ломбард вверенное ему имущество, а деньги потратил на свои нужды. Он решил продать полученные на свое подразделение 4 комплекта портативных радиостанций специального назначения и 2 квадрокоптера общей стоимостью 500 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Запорожья продал ВСУ бракованные жилеты на 6 млн грн.