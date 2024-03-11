"Фарс": в Мариуполе досрочно "выбирают Путина", — горсовет (фото)

По данным мэрии, так называемые "избирательные участки" устраивают во дворах города. Таким образом оккупанты якобы пытаются "избежать скопления людей и снизить риск обстрелов".

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области проходит так называемое досрочное "голосование" на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале.

Мобильные группы участковых комиссий ездят по городу и во дворах устраивают "избирательные участки".

"С 10 по 14 марта в Мариуполе проходит фарс под названием "досрочное голосование на президентских выборах РФ", — говорится в сообщении горсовета.

В Мариуполе досрочно "голосуют" на выборах президента РФ В Мариуполе досрочно "голосуют" на выборах президента РФ В Мариуполе досрочно "голосуют" на выборах президента РФ Фото: Мариупольский городской совет В Мариуполе досрочно "голосуют" на выборах президента РФ

По версии оккупантов, такая форма голосования во дворах "позволит избежать скопления людей на избирательных участках и снизит риск их обстрелов".

"На самом деле — это возможность для фальсификаций и принуждения людей к участию в псевдовыборах. Ведь захватчики понимают, что жители просто не хотят идти на избирательные участки", — заявили в Мариупольском горсовете.

Вот такие объявления расклеивают в Мариуполе. Telegram-канал "Мариуполь сейчас" обратил внимание на то, что оккупанты не смогли с первого раза написать правильную дату и ее пришлось дописывать карандашом.

Фото: "Мариуполь сейчас" / Telegram

Несмотря на все старания оккупационных властей явка по итогам первого дня досрочного "голосования" в так называемой "ДНР" составила лишь 22%. Жители оккупированных территорий не хотят участвовать в этом пропагандистском "спектакле".

В горсовете добавили, что мнение мариупольцев на самом деле никому не интересно, результаты выборов заранее известны. А России нужна лишь "картинка", что жители оккупированных территорий якобы поддерживают Владимира Путина.

Напомним, в Латвии будут проверять россиян, которые придут голосовать за президента РФ на избирательный участок в посольстве в Риге. Правоохранителям необходимо будет предъявить визу или вид на жительство.

Восьмые выборы президента Российской Федерации продлятся три дня — с 15 по 17 марта.