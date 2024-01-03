"Часть культа": россияне ищут фейковых наблюдателей на выборы президента, — ЦНС

Координаторы подполья отмечают, что соответствующих субъектов избирательного процесса назначает "общественная палата", которая подчинена президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимизировать свой контроль над ними. Россияне ищут фейковых наблюдателей, чтобы осуществить процедуру. Об этом в среду, 3 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях враг продолжает подготовку к пропагандистскому фарсу под названием "выборы президента РФ", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, все "выборы" в Российской Федерации не являются механизмом смены власти, вместо этого они лишь имитируют процедуру развитых государств.

Кроме того, как отмечают координаторы подполья, "частью культа" в России являются так называемые наблюдатели, которые якобы беспристрастны и следят за процессом.

В Центре отмечают, что соответствующих наблюдателей назначает "общественная палата", которая подчинена президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Кроме того, "местные ячейки" этой палаты и формируют перечень коллаборационистов, которые выполнят роль наблюдателей в марте 2024 года.

Зачем Кремлю голосование в оккупированных регионах Украины

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о проведении выборов на оккупированных территориях Украины, кроме Крыма.

По словам экспертов, Россия, скорее всего, будет использовать президентские выборы в марте 2024 года для создания видимости легитимности своей оккупации украинских территорий. Отмечается, что Кремль делал то же самое во время незаконных референдумов об аннексии в 2022 году и региональных выборов в 2023 году.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила 7 декабря, что голосование в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях будет "несколько отличаться" по процедуре от выборов в России и оккупированном Крыму.

Напомним, что 9 декабря в Белом доме высмеяли предстоящие выборы в России. Представитель администрации президента США Джон Кирби сказал, что необходимо объективно смотреть на Россию, как она есть, и трезво оценивать действия Путина.