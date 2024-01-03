"Частина культу": росіяни шукають фейкових спостерігачів на вибори президента, — ЦНС

Координатори підпілля наголошують, що відповідних субʼєктів виборчого процесу назначає "громадська палата", яка підпорядкована президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

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Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоб легітимізувати свій контроль над ними. Росіяни шукають фейкових спостерігачів, аби здійснити процедуру. Про це у середу, 3 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує підготовку до пропагандистського фарсу під назвою "вибори президента РФ", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦНС, усі "вибори" у Російській Федерації не є механізмом зміни влади, натомість, вони лише імітують процедуру розвинених держав.

Крім того, як зазначають координатори підпілля, "частиною культу" у Росії є так звані спостерігачі, які нібито неупереджені й слідкують за процесом.

В Центрі наголошують, що відповідних спостерігачів назначає "громадська палата", яка підпорядкована президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Окрім того, "місцеві осередки" цієї палати й формують перелік колаборантів, які виконають роль спостерігачів у березні 2024 року.

Навіщо Кремлю голосування в окупованих регіонах України

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Центральна виборча комісія РФ ухвалила рішення про проведення виборів на окупованих територіях України, крім Криму.

За словами експертів, Росія, найімовірніше, використовуватиме президентські вибори в березні 2024 року для створення видимості легітимності своєї окупації українських територій. Зазначається, що Кремль робив те саме під час незаконних референдумів про анексію у 2022 році та регіональних виборів у 2023 році.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила 7 грудня, що голосування в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях "дещо відрізнятимуться" за процедурою від виборів у Росії та окупованому Криму.

Нагадаємо, що 9 грудня в Білому домі висміяли майбутні вибори в Росії. Представник адміністрації президента США Джон Кірбі сказав, що необхідно об'єктивно дивитися на Росію, як вона є, і тверезо оцінювати дії Путіна.