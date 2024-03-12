"Это первый шаг": США отреагировали на предложение Польши повысить расходы на оборону НАТО

Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что сейчас около двух третей стран НАТО держат расходы на оборону на необходимом уровне.

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Сначала необходимо, чтобы все страны, которые входят в состав НАТО, достигли показателя в 2% от ВВП на безопасность и оборону. Об этом на брифинге сказал Мэтью Миллер, представитель Госдепа, который прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды относительно того, что стоит повысить минимальные расходы на оборону в НАТО.

Американский представитель отметил, что сейчас около двух третей стран НАТО держат расходы на оборону на этом уровне. Он отметил, что нужно сначала выполнить эту норму.

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"Думаю, что это первый шаг", — добавил представитель Госдепа.

Увеличение расходов странами НАТО и заявление Дуды

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с руководителем Белого дома Джо Байденом, во время которых объявил соответствующее предложение странам-членам блока повысить минимальный показатель финансирования обороны до 3% от ВВП. Варшава намерена значительно усилить восточный фланг Североатлантического альянса, учитывая войну России против Украины.

Во время выступления перед встречей с руководителями правительства Дуда заявил, что планирует предложить идею по повышению порога соответствующих расходов на сферу обороны с 2% до 3%. Президент Польши убежден, что ни у кого не возникнет желания совершать атаку, когда НАТО и сильные государства способны обеспечить защиту своих границ.

Это предложение было озвучено после заявления кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. Американский политик критиковал страны, которые не выполняют взятые на себя обязательства по расходам на оборону Альянса.

Напомним, 12 марта разведка США заявила, что РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, но время играет в ее пользу. Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина.