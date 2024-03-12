Устойчивый противник: в США выяснили, хочет ли РФ настоящего конфликта с НАТО

В Вашингтоне считают, что Кремль будет наращивать свой ядерный потенциал для стратегического сдерживания. Также РФ будет пытаться влиять на союзников США и их положение.

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Российская Федерация "почти наверняка" не хочет начинать прямой военный конфликт с НАТО или США. К такому выводу пришло американское разведывательное сообщество, о чем говорится в ежегодном докладе.

В докладе говорится, что РФ будет продолжать асимметричную активность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе.

Так, по словам аналитиков, Кремль будет наращивать свой ядерный потенциал для стратегического сдерживания. Кроме того, Москве нужно больше ядерных ракет на случай потенциального прямого конфликта с НАТО и США. В Пентагоне считают, что Россия останется "устойчивым противником".

Сообщается, что Россия также продолжит использовать ситуацию в мире, чтобы продвигать свои интересы, а также влиять на американских союзников и их положение. Кремль сможет сохранить свои рычаги влияния в энергетическом секторе, так как в 2023 году она до сих пор оставалась вторым по показателям поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

В докладе отмечается, что РФ укрепляет экономические связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Также они сотрудничают в сфере оборонного производства. Это может стать серьезным вызовом для Запада. Возможно также увеличение влияния РФ в Африке и на Ближнем Востоке.

В разведке отметили, что доклад составили на основе данных, которые были доступны на момент 22 января 2024 года.

Напомним, аналитики ISW заявили, что промышленность РФ не сможет обеспечить войска для большого наступления в 2024 году в Украине. Так, россияне предпочитают краткосрочные достижения и очень ограниченные территориальные завоевания. Они мало заботятся о долгосрочной устойчивости и оперативно значимых операциях.

Также СМИ сообщали, что РФ производит втрое больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа. Сейчас Россия выпускает примерно 10 тысяч боеприпасов в день. В то же время Украина может производить лишь 2 тысячи.