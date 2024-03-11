"Вложила в игру все, что есть": РФ производит втрое больше артснарядов, чем США и Европа, — CNN

Сейчас РФ выпускает примерно 10 тысяч снарядов в день. В то же время Украина может производить лишь 2 тысячи.

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Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что составляет около 3 млн в год. В то время США и Европа вместе имеют мощность производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов. Об этом пишет CNN со ссылкой на разведку НАТО.

Отмечается что Вооруженные силы США поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года, что вдвое меньше российского ежемесячного производства. Даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере $60 млрд приостановлено в Конгрессе.

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"Мы сейчас начали войну производственных ресурсов. Результат в Украине зависит от того, что каждая из сторон имеет для ведения войны", — сказал неназванный чиновник НАТО.

Как говорят собеседники CNN, сейчас РФ выпускает около 10 тысяч снарядов в день. В то же время Украина может производить лишь 2 тысячи снарядов в день.

Анаитики утверждают, что войну выиграет тот, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.

"Вопрос номер один сейчас — это боеприпасы. Именно те артиллерийские снаряды, потому что Россия действительно создает значительное преимущество в производстве и создает значительное преимущество на поле боя", — подчеркнул представитель НАТО.

CNN пишет, что заводы по производству снарядов в России работают круглосуточно. Там трудоустроены около 3,5 млн человек. Кроме того, Россия получает снаряды от Ирана и Северной Кореи.

По словам представителя разведки, РФ "вложила в игру все, что у нее есть", и российская боевая машина работает на полную мощность. Однако западная разведка не ожидает, что Москва сможет достичь каких-либо значительных целей на поле боя в ближайшее время.

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе Запад все же способен догнать Россию в производстве снарядов и при этом выпускать более качественное оборудование.

"Запад только начинает активизировать создание инфраструктуры, чтобы обеспечить нужный уровень производства боеприпасов", — сказал заместитель руководителя Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Башем.

Также по другим оценкам западной разведки, общее соотношение ресурсов все же обеспечивает преимущество Москвы, особенно если правительство США не сможет разблокировать пакет помощи Украине, против которого выступают республиканские депутаты Конгресса.

Напомним, что в Чехии заявили, что собрали не всю сумму для закупки 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

6 марта Bloomberg сообщало, что союзники Украины выделили почти все необходимое финансирование. По данным журналистов боеприпасы могут доставить в Украину уже в ближайшие несколько недель.