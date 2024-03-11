"Вклала в гру все, що є": РФ виготовляє втричі більше артснарядів, ніж США та Європа, – CNN

Зараз РФ випускає приблизно 10 тисяч снарядів на день. В той же час Україна може виробляти лише 2 тисячі.

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Росія виготовляє близько 250 тисячі артилерійських боєприпасів на місяць, що складає близько 3 млн на рік. В той час США та Європа разом мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів. Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

Зазначається що Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. Навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

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"Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни", – сказав неназваний чиновник НАТО.

Як кажуть співрозмовники CNN, зараз РФ випускає близько 10 тисяч снарядів на день. В той же час Україна може виробляти лише 2 тисячі снарядів на день. .

Анаітики стверджують, що війну виграє той, хто випустить більше артилерійських снарядів.

"Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", – наголосив представник НАТО.

CNN пише, що заводи з виробництва снарядів в Росії працюють цілодобово. Там працевлаштовані близько 3,5 млн людей. Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану та Північної Кореї.

За словами представника розвідки, РФ "вклала в гру все, що у неї є", і російська бойова машина працює на повну потужність. Однак західна розвідка не очікує, що Москва зможе досягти будь-яких значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, у довгостроковій перспективі Захід все ж таки здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів і при цьому випускати якісніше обладнання.

"Захід лише починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів", – сказав заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

Також за іншими оцінками західної розвідки, загальне співвідношення ресурсів все ж таки забезпечує перевагу Москви, особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.

Нагадаємо, що в Чехії заявили, що зібрали не всю суму для закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

6 березня Bloomberg повідомляло, що союзники України виділили майже все необхідне фінансування. За даними журналістів боєприпаси можуть доставити в Україну вже в найближчі кілька тижнів.