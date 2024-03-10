"Розглядаємо план С": Україна самостійно не справляється з фінансуванням армії

Складна ситуація з фінансуванням збройних сил, а також "снарядний голод" сталися через те, що Захід не надіслав Україні пакет фінансової допомоги, який мав надійти ще в січні. Наразі військово-політичне керівництво країни розглядає варіанти отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія.

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Україна практично вичерпала свої внутрішні можливості для фінансування боєздатної армії. Про це заявила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє The Financial Times.

"Затримка західної допомоги змушує Україну розглядати не тільки план Б, а й план С. Ми майже вичерпали свої можливості — всі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії", — сказала Підласа.

Чиновниця уточнила, що план А передбачав, що допомога Заходу для України почне надходити в січні 2024 року.

Яка ситуація з фінансуванням ЗСУ в країні зараз

The Financial Times у своєму матеріалі пише про те, що Україна виділяє значну частину свого бюджету на оборону, але її внутрішні доходи не покривають усі витрати, тому країна залежить від міжнародної допомоги та змушена скорочувати невійськові витрати. Дефіцит бюджету, що зростає, спричинений очікуваним прибуттям великої кількості новобранців і необхідністю їхнього утримання та навчання.

Лідери України розглядають можливість отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія. Вони також шукають шляхи скорочення невійськових витрат і збільшення податків. Однак затримки в наданні допомоги від європейських країн, особливо від Угорщини, означають, що Київ змушений розглядати альтернативні плани.

Навіть президент України Володимир Зеленський уже неодноразово попереджав, що відсутність фінансування від США може послабити позиції Києва на полі бою. Він закликав Конгрес США прискорити процес надання допомоги. Однак, як зазначає ЗМІ, шанси на це невеликі, оскільки кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступає проти фінансування України.

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Снарядів вистачить до червня: Європа намагається вирішити кризу з боєприпасами для України, — Spiegel

Українські політики також розглядають різні варіанти для скорочення дефіциту бюджету, включно зі скороченням витрат, приватизацією та підвищенням податків. Вони також досліджують можливість введення "резервних систем", що дозволяють чоловікам заплатити внесок, щоб уникнути призову в армію.

Крім фінансових проблем, Україна також стикається з дефіцитом боєприпасів, що позначається на її боєздатності. Російські війська просуваються на Сході України, тоді як українська армія обмежена в потужності вогню через брак боєприпасів. Це створює необхідність термінової закупівлі боєприпасів для України з боку європейських країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в України спливає час, необхідний для отримання потрібної кількості артилерійських снарядів, ракет, бронетехніки й іншої зброї. Тому Захід повинен мобілізуватися, щоб країна не втратила території.

Також ми повідомляли про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що має зробити Європа для відновлення миру. За словами українського дипломата, потрібні системні рішення від партнерів, а не гарячкові дискусії, унаслідок яких дорогоцінний час зникає.