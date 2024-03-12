"Можно вычеркивать": стало известно, что взрывалось в оккупированном Бердянске

Сейчас украинское подполье устанавливает куда повезли раненых и ликвидированных оккупантов, рассказал советник мэра Мариуполя.

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В оккупированном Бердянске на Запорожье прилетело в склад с боекомплектом оккупантов. Об этом в своем телеграм-канале 12 марта сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Уточнение. Состав с БК можете минусовать из района аэропорта. Наши глаза везде передают привет и выражают благодарность Бердянским партнерам. По "хорошим русским" должны быть цифры ближе к вечеру или утром", — написал он.

Петр Андрющенко отметил, что сейчас выясняется информация, куда повезли раненых и ликвидированных оккупантов.

Утром 12 марта Петр Андрющенко сообщил, что взорвалось в районе аэропорта Бердянска. Аэропорт расположен к северу от оккупированного города. Расстояние до подконтрольной Украине территории — около 90 км.

Напомним, что в оккупированном Бердянске 6 марта ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая организовывала псевдовыборы на оккупированных территориях Запорожской области. После оккупации города в 2022 году Самойленко добровольно пошла на сотрудничество с россиянами, в результате чего получила место в оккупационной администрации города.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ликвидировали на фронте вражеский многофункциональный высокомобильный ЗРК "Бук-М1". Кадрами с поля боя поделились Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины.