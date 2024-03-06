"Организовывала псевдовыборы Путина": в ГУР подтвердили ликвидацию коллаборантки в Бердянске

По данным украинской разведки, Светлана Самойленко запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в фейковом голосовании.

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В оккупированном Бердянске 6 марта ликвидирована коллаборантка Светлана Самойленко, которая организовывала псевдовыборы на оккупированных территориях Запорожской области. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что после оккупации Бердянска в 2022 году Самойленко добровольно пошла на сотрудничество с россиянами, вследствие чего получила место в оккупационной администрации города.

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"В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании", — отметили в разведке.

По информации ведомства, "военный комендант" Бердянска, полковник ВС РФ Бардин "назначил" женщину "заместителем мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов". Сын и супруг коллаборантки, по данным ГУР, также работают на оккупантов.

В разведывательном ведомстве также сообщили, что украинские правоохранительных органы открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины по факту сотрудничества Самойленко с российскими оккупантами.

В ГУР подтвердили ликвидацию коллаборантки в Бердянске Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Ликвидация коллаборантки в Бердянске: что известно

Напомним, 6 марта глава МВА Бердянска Виктория Галицина сообщила, что в городе была ликвидирована одна из колаборанток, которая участвовала в организации "выборов" президента РФ. По ее информации, женщину звали Елена Ильина.

"Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда женщина села в собственное авто, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", — отметила Галицина.

Глава МВА также отметила, что сын коллаборантки Никита Самойленко в начале оккупации активно поддерживал россиян. Таким образом бывший уборщик получил должность в оккупационной администрации.

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Ранее, 4 марта, полковник ВСУ Анатолий Штефан отметил, что россияне из ЧВК "Эспаньола" ВС РФ жалуются на гибель командира подразделения разведки Вячеслава Субботина, который имел позывной "Выходной".