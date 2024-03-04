Обещал детям ухо украинца: ВСУ ликвидировали начальника разведки ЧВК "Эспаньола" (фото)

Боевики подразделения "Эспаньола" участвовали в боях под Мариуполем и Бахмутом. Во время этих боев наемники массово теряли личный состав — и офицеров, и рядовых "добровольцев".

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Россияне из ЧВК "Эспаньола" ВС РФ жалуются на гибель командира подразделения разведки. Наемники "Эспаньолы" до войны в Украине были болельщиками-ультрас футбольного клуба ЦСКА, а во время войны угрожали украинцам увечьями и смертью. О судьбе погибшего ультрас рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале

Штефан сообщил, что на войне в Украине ликвидировали руководителя разведки бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина, который имел позывной "Выходной".

Руководитель разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

Информация украинского полковника подтверждается в Telegram-канале "Военная организация Эспаньола". Автор сообщения пишет о "большом трауре", "трагедии" и "черном дне" — делится впечатлениями от смерти Субботина. Указывает, что по нему будут скорбеть все фанаты "сине-красного движения" (цвета ЦСКА). Дата обезвреживания российского оккупанта — 3 марта 2024 года, место не указывается.

Эспаньола — о смерти Субботина Фото: Скриншот Эспаньола — реакция на смерть Субботина Фото: Скриншот

Боевики РФ — что известно об "Эспаньоле"

Отметим, наемник ВС РФ Вячеслав Субботин получил "известность" после видео с угрозами. На видео можно услышать, как россиянин из ЧВК "Эспаньола" обещает детям подарить "ухо азовца", если они будут "вежливо себя вести".

Подразделение, в состав которого входил Субботин, воюет в Украине, начиная с 2014 года. Первым командиром российских боевиков был фанат ЦСКА Станислав Орлов, который имел прозвище "Испанец". С началом гибридного российского вторжения на Донбассе он присоединился к группировке Игоря Безлера, — о деталях рассказали на портале "24 канал".

Россияне, которые объединились вокруг "Испанца", начали называть себя группой "Эспаньола" (то есть Espanola). Согласно данным портала evocation.info, подразделение подчиняется Минобороны РФ, превратилось в частную военную компанию (ЧВК), кроме фанатов ЦСКА, объединило сторонников других российских клубов, и участвовало в захвате Мариуполя весной 2022 года.

На войне в Украине боевики участвовали в боях под Бахмутом в Донецкой области. В частности, подразделение разгромили в августе 2023 года, заявил боец "Азова" Родион Кудряшов. Погиб ли Орлов, информация в сети не уточняется. Зато есть данные об обезвреживании командира штурмового отряда Михаила Турканова ("Питбуль", в сентябре 2023 года) и о наемнике Владимире Солодовникове ("Крейзы", в марте 2023 года).

Ранее Фокус писал о других военных ВС РФ, которые погибли на войне в Украине. Например, в декабре 2023 года стало известно о смерти начальника разведки, который совершал преступления в Сирии, а в Украине подорвался на мине. Кроме того, во время боев осенью того же года украинцы обезвредили сразу трех российских офицеров.

Напоминаем, 3 марта разведка Великобритании подытожила потери ВС РФ в феврале 2024 года. Указывается, что потери живой силы были "рекордными". Ко всему, в течение месяца враг лишился 15 самолетов, большинство из которых — истребители Су-34, запускающих управляемые авиабомбы по позициям ВСУ.