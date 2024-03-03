Почти тысяча человек в сутки: в феврале ВС РФ понесли рекордные потери, — разведка Британии

По данным аналитиков, противник выбрал тактику массовой войны на истощение. Это позволило оккупантам усилить давление на позиции ВСУ и получить некоторые успехи на фронте.

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Потери российских оккупантов в Украине с каждым днем увеличиваются. В феврале был зафиксирован самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявили в отчете разведки Минобороны Великобритании от 3 марта.

По данным аналитиков, если брать среднесуточное количество российских потерь, учитывая убитых и раненых, то в феврале текущего года был поставлен рекорд. Показатель составил 984 человека в день.

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"Увеличение среднесуточного показателя почти наверняка отражает приверженность России к ведению массовой войны на истощение. Хотя это и дорого с точки зрения человеческих жизней, полученный эффект усилил давление на позиции Украины по всей линии фронта", — говорится в сообщении британской разведки.

Отдельно аналитики добавили, что за 2 года противостояния российские потери составили 350 тысяч человек. Это с учетом раненых и погибших в ходе боевых действий.

В Минобороны Великобритании подсчитали рекордные потери ВС РФ за февраль Фото: Минобороны Великобритании

В то же время, по данным Генштаба ВСУ общие потери противника с 24 февраля 2022 по 3 марта 2024 года поставили 416 800 человек. При этом, данные предварительные и продолжают уточняться.

В Минобороны Великобритании подсчитали рекордные потери ВС РФ за февраль Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 1 марта командующий Сухопутных войск Александр Павленко поделился статистикой потерь ВС РФ за февраль 2024 года, которые оказались рекордными. За месяц российские войска активно теряли личный состав, танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и установки ПВО. В частности речь идет про 13 самолетов и 28 тысяч человек личного состава.

Также он назвал количество уничтоженных БПЛА противника за последний зимний месяц. По его словам, Силы обороны делают все возможное, чтобы "приземлять" все воздушные объекты противника.