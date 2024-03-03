Осталось около 300 Су: РФ рискует самолетами ради превосходства в воздухе, — ISW

По словам аналитиков, ВКС РФ не снижает активности для поддержки тактического наступления на Авдеевском направлении, несмотря на заметные потери.

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Российские силы, судя по всему, готовы потерять часть авиации ради тактических успехов вдоль линии Авдеевка — Донецк. 2 марта в Воздушных силах Украины сообщили, что уничтожен еще один самолет Су-34, который утром 1 марта наносил удары управляемыми бомбами КАБ по украинским позициям. Об этом идет речь в сводке "Института изучения войны" от 2 марта.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук позже заявил, что ВСУ сбили один из самолетов Су-34 и пытались сбить еще два Су-34 и один Су-35.

По данным командования, с 17 февраля ВС сбили 15 российских самолетов. Спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат отметил, что новые радиолокационные самолеты А-50 не появлялись над Азовским морем после уничтожения, без ДРЛО российские Су-34 и Су-35 вынуждены подлетать ближе к целям. Прежде после потерь самолетов активность авиации РФ снижалась, но теперь, судя по всему, в ВКС РФ решили рисковать.

По оценкам ISW, российским войскам удалось временно установить локализованное превосходство в воздухе в последние дни осады Авдеевки. Этого же они, вероятно, постараются добиться, чтобы поддержать тактическое наступление на Авдеевском направлении ради продолжения наступательных операций, несмотря на риск потерять большое количество самолетов. В ISW по-прежнему считают, что потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов примерно за две недели — это не то, чем могут пренебречь в ВКС. У России сейчас, вероятно, есть еще около 300 различных истребителей типа Су.

Напомним, что Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны. Просьба о вступлении в состав РФ на съезде депутатов всех уровней в Приднестровье может послужить отправной точкой для усиления гибридных операций против Молдовы.

Также сообщалось, что Су-34 сбить легче, чем Су-35. По словам экспертов, один из самолетов может уклониться от ракеты Patriot.