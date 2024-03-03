Залишилося близько 300 Су: РФ ризикує літаками заради переваги в повітрі, — ISW

За словами аналітиків, ПКС РФ не знижує активності для підтримки тактичного наступу на Авдіївському напрямку, попри помітні втрати.

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Російські сили, судячи з усього, готові втратити частину авіації заради тактичних успіхів уздовж лінії Авдіївка — Донецьк. 2 березня в Повітряних силах України повідомили, що знищено ще один літак Су-34, який вранці 1 березня завдавав ударів керованими бомбами КАБ по українських позиціях. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 2 березня.

Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук пізніше заявив, що ЗСУ збили один із літаків Су-34 і намагалися збити ще два Су-34 та один Су-35.

За даними командування, з 17 лютого ЗС збили 15 російських літаків. Спікер ВПС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що нові радіолокаційні літаки А-50 не з'являлися над Азовським морем після знищення, без ДРЛО російські Су-34 і Су-35 змушені підлітати ближче до цілей. Раніше після втрат літаків активність авіації РФ знижувалася, але тепер, судячи з усього, у ВКС РФ вирішили ризикувати.

За оцінками ISW, російським військам вдалося тимчасово встановити локалізовану перевагу в повітрі в останні дні облоги Авдіївки. Цього ж вони, ймовірно, намагатимуться домогтися, щоб підтримати тактичний наступ на Авдіївському напрямку заради продовження наступальних операцій, хоч є ризик втратити велику кількість літаків. У ISW, як і раніше, вважають, що втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів приблизно за два тижні — це не те, чим можуть знехтувати в ПКС. У Росії зараз, ймовірно, є ще близько 300 різних винищувачів типу Су.

Нагадаємо, що Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни. Прохання про вступ до складу РФ на з'їзді депутатів усіх рівнів у Придністров'ї може послужити відправною точкою для посилення гібридних операцій проти Молдови.

Також повідомлялося, що Су-34 збити легше, ніж Су-35. За словами експертів, один із літаків може ухилитися від ракети Patriot.