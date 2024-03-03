Су-34 збити легше, ніж Су-35: експерти пояснили, чому один із літаків може ухилитися від Patriot

Бортова апаратура бойового літака спочатку фіксує роботу РЛС Patriot, а потім перехід радара з режиму відстежування на стрільбовий, розповіли експерти Defense Express.

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У суботу, 2 березня, українські військові випустили зенітні ракети по двох російських літаках, проте збити вдалося лише Су-34, тоді як Су-35 зміг ухилитися. Аналітики Defense Express пояснили, в чому причина.

Експерти зауважили, що протиракетні маневри є одним з азів підготовки пілотів тактичної авіації, проте "жоден з них не торкається спроб пропустити її повз зробивши бочку". Крім цього, маневри можуть відрізнятися від того, яка саме ракета була випущена — з ПЗРК чи далекобійна з Patriot, з якого курсу, дальності, режиму, параметру польоту літака і системи наведення зброї.

"У нашому випадку мова йде саме про умовний Patriot з зенітною ракетою PAC-2/GEM+, який здійснює пуск по висотній цілі на дальності близькій до максимальної, яка визначена у межах 150-160 км та no-escape zone близько 110 км", — наголосили аналітики.

У Defense Express розповіли, що система наведення у цієї ракети — радіокомандна на маршевій ділянці, тоді як на термінальній — з уточненням координат цілі через напівактивну головку ракети Track-via-missile — TVM. У результаті бортова апаратура будь-якого бойового літака зафіксує спочатку роботу по ньому РЛС Patriot, а потім перехід радара з режиму відстежування на стрільбовий, тобто відлік уже йде у секундах.

Фото: Defense Express

Після цього пілот здійснює протизенітний маневр, найпростіший — коли борт перебуває на висоті та крейсерській швидкості, потрібно пірнути вниз із відходом на максимальній швидкості та розривом дистанції на форсажних режимах. У такій ситуації мова йде на секунди та багато може залежати від самого літака, його маневреності й дозволеного перевантаження. Для Су-35 — це близько 9G, а для Су-34 — 7G.

Фото: Defense Express

Зокрема, винищувач Су-34 важчий за Су-35 приблизно на чотири тони та має меншу тягоозброєність. Також перед виконанням маневру Су-34 повинен скинути бомби з УМПК, що дають додаткові обмеження на можливість маневру. Тому Су-34 має менші шанси вийти з-під удару, ніж Су-35.

Додамо, що в лютому ЗСУ збили 11 винищувачів Су-34, два — Су-35 і літак ДРЛО А-50.

Нагадаємо, вранці 1 березня на східному напрямку українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Повітряних силах розповіли, що ворожий борт було знищено під час його спроби вдарити по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.

2 березня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що в разі вичерпання ресурсів Су-34, окупанти, ймовірно, будуть змушені компенсувати їхню втрату через збільшення кількості використання літаків Су-24 чи Су-30.