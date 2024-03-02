"Битва за повітряний простір триває": ресурс Су-34 в РФ вичерпається, — експерт

Коли в РФ закінчиться Су-34, то окупанти повинні будуть компенсувати їхніми Су-24 або Су-30.

Related video

З початку поточного року Збройні Сили України збили 11 винищувачів Су-34, що належать Росії. Внаслідок цієї серії успішних операцій зі знищення російської тактичної авіації Російської Федерації прогнозується швидке вичерпання ресурсів винищувачів Су-34 протягом найближчих місяця-двох. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"На сьогоднішній день у ВКС РФ близько 80 боєздатних Су-34. При цьому, практично всі з них застосовуються для нанесення ударів КАБ. За добу на 1 березня було задіяно 60 Су-34. Тобто, основна маса курятника Су-34 зосереджена саме на нашому напрямку", — зазначив він.

Коваленко також зазначив, що в разі вичерпання ресурсів винищувачів Су-34, Російська Федерація, ймовірно, буде змушена компенсувати їхню втрату за рахунок збільшення кількості використання винищувачів Су-24 або Су-30.

"А це означає чергове зростання втрат у зв'язку зі зниженням якісного ТТХ показника носіїв. Битва за повітряний простір триває", — написав він.

Нагадаємо, що російське командування використовувало керовані авіабомби, щоб обстріляти місто Курахове, у напрямку якого рветься ЗС РФ. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житловий квартал.

Раніше військовий оглядач повідомив, що в деякі дні ЗС РФ запускало по Авдіївці до сотні керованих авіабомб. Літаки, які запускали КАБи, ЗСУ почали збивати — зокрема, 27 лютого ворог втратив два бомбардувальники, а кількома днями раніше — ще сім.