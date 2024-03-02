"Битва за воздушное пространство продолжается": ресурс Су-34 у РФ исчерпается, — эксперт

Когда у РФ закончится Су-34, то оккупанты должны будут компенсировать их Су-24 или Су-30.

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С начала текущего года Вооруженные Силы Украины сбили 11 истребителей Су-34, принадлежащих России. Вследствие этой серии успешных операций по уничтожению российской тактической авиации Российской Федерации прогнозируется быстрое исчерпание ресурсов истребителей Су-34 в течение ближайших месяца-двух. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении", — отметил он.

Коваленко также отметил, что в случае исчерпания ресурсов истребителей Су-34, Российская Федерация, вероятно, будет вынуждена компенсировать их потерю за счет увеличения числа использования истребителей Су-24 или Су-30.

"А это означает очередной рост потерь в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей. Битва за воздушное пространство продолжается", — написал он.

Напомним, что российское командование использовало управляемые авиабомбы, чтобы обстрелять город Курахово, в направлении которого рвется ВС РФ. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилой квартал.

Ранее военный обозреватель сообщил, что в некоторые дни ВС РФ запускало по Авдеевке до сотни управляемых авиабомб. Самолеты, которые запускали КАБы, ВСУ начали сбивать — в частности, 27 февраля враг потерял два бомбардировщика, а несколькими днями ранее — еще семь.