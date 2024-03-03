Су-34 сбить легче, чем Су-35: эксперты объяснили, почему один из самолетов может уклониться от Patriot

Бортовая аппаратура боевого самолета сначала фиксирует работу РЛС Patriot, а затем переход радара с режима отслеживания на стрелковый, рассказали эксперты Defense Express.

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В субботу, 2 марта, украинские военные выпустили зенитные ракеты по двум российским самолетам, однако сбить удалось только Су-34, тогда как Су-35 смог уклониться. Аналитики Defense Express объяснили, в чем причина.

Эксперты отметили, что противоракетные маневры являются одним из азов подготовки пилотов тактической авиации, однако "ни один из них не касается попыток пропустить ее мимо сделав бочку". Кроме этого, маневры могут отличаться от того, какая именно ракета была выпущена — с ПЗРК или дальнобойная с Patriot, с какого курса, дальности, режима, параметра полета самолета и системы наведения оружия.

"В нашем случае речь идет именно об условном Patriot с зенитной ракетой PAC-2/GEM+, который осуществляет пуск по высотной цели на дальности близкой к максимальной, которая определена в пределах 150-160 км и no-escape zone около 110 км", — отметили аналитики.

В Defense Express рассказали, что система наведения у этой ракеты — радиокомандная на маршевом участке, тогда как на терминальном — с уточнением координат цели через полуактивную головку ракеты Track-via-missile — TVM. В результате бортовая аппаратура любого боевого самолета зафиксирует сначала работу по нему РЛС Patriot, а затем переход радара с режима отслеживания на стрелковый, то есть отсчет уже идет в секундах.

Фото: Defense Express

После этого пилот совершает противозенитный маневр, самый простой — когда борт находится на высоте и крейсерской скорости, нужно нырнуть вниз с уходом на максимальной скорости и разрывом дистанции на форсажных режимах. В такой ситуации речь идет на секунды и многое может зависеть от самого самолета, его маневренности и разрешенной перегрузки. Для Су-35 — это около 9G, а для Су-34 — 7G.

Фото: Defense Express

В частности, истребитель Су-34 тяжелее Су-35 примерно на четыре тонны и имеет меньшую тяговооруженность. Также перед выполнением маневра Су-34 должен сбросить бомбы с УМПК, которые дают дополнительные ограничения на возможность маневра. Поэтому Су-34 имеет меньшие шансы выйти из-под удара, чем Су-35.

Добавим, что в феврале ВСУ сбили 11 истребителей Су-34, два — Су-35 и самолет ДРЛО А-50.

Напомним, утром 1 марта на восточном направлении украинские военные уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В Воздушных силах рассказали, что вражеский борт был уничтожен во время его попытки ударить по позициям ВСУ управляемыми авиабомбами.

2 марта военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что в случае исчерпания ресурсов Су-34, оккупанты, вероятно, будут вынуждены компенсировать их потерю путем увеличения кости использования самолетов Су-24 или Су-30.