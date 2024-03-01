13 самолетов и почти 28 500 бойцов: озвучены потери ВС РФ в феврале (фото)

В течение февраля 2024 года российские войска активно теряли личный состав, танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и установки ПВО.

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За месяц 2024 года, с 1 февраля по 1 марта, потери врага составили 28 450 оккупантов и 3 854 единицы вооружения и военной техники. Об этом в собственном телеграм-канале сообщил командующий Сухопутных войск, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Среди уничтоженной в течение февраля военной техники российских войск:

288 танков;

809 боевых бронированных машин;

878 артиллерийских систем;

24 РСЗО;

28 установок ПВО;

2 корабля;

939 единиц автотехники;

149 единиц спецтехники.

Больших успехов достигли ВСУ в воздушном пространстве. В течение февраля было сбито:

1 вертолет;

13 самолетов;

658 БПЛА;

65 ракет.

Фото: Telegram

Потери россиян в январе 2024 года

В первом месяце этого года Силами обороны Украины ликвидировано около 26 220 человек личного состава противника.

Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

339 танков;

686 боевых бронированных машин;

746 артиллерийских систем;

33 РСЗО;

38 установок ПВО;

937 единиц автотехники;

185 единиц спецтехники противника.

Было сбито 3 самолета, а также 479 БпЛА и 138 вражеских ракет.

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Фокус писал, что российские оккупанты уже потеряли на территории Украины те объемы ресурсов, с которыми наступали 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованном во вторую годовщину полномасштабного вторжения.