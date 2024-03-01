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Воєнний фокус Російсько-українська війна

13 літаків та майже 28 500 бійців: озвучено втрати ЗС РФ у лютому (фото)

втрати російських окупантів, ЗС РФ, особовий склад, військова техніка
Фото: Генштаб ЗСУ | Втрати російських окупантів зростають із шаленою швидкістю

Впродовж лютого 2024 року російські війська активно втрачали особовий склад, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та установки ППО.

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За місяць 2024 року, з 1 лютого по 1 березня, втрати ворога становили 28 450 окупантів і 3 854 одиниці озброєння і військової техніки. Про це у власному телеграм-каналі повідомив командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Серед знищеної протягом лютого військової техніки російських військ:

  • 288 танків;
  • 809 бойових броньованих машин;
  • 878 артилерійських систем;
  • 24 РСЗВ;
  • 28 установок ППО;
  • 2 кораблі;
  • 939 одиниць автотехніки;
  • 149 одиниць спецтехніки.

Неабияких успіхів досягли ЗСУ у повітряному просторі. Протягом лютого було збито:

  • 1 гелікоптер;
  • 13 літаків;
  • 658 БпЛА;
  • 65 ракет.
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Фото: Telegram

Втрати росіян у січні 2024 року

У першому місяці цьогоріч Силами оборони України ліквідовано близько 26 220 осіб особового складу противника.

Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

  • 339 танків;
  • 686 бойових броньованих машин;
  • 746 артилерійських систем;
  • 33 РСЗВ;
  • 38 установок ППО;
  • 937 одиниць автотехніки;
  • 185 одиниць спецтехніки противника.

Було збито 3 літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет.

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Фокус писав, що російські окупанти вже втратили на території України ті обсяги ресурсів, з якими наступали 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у другу річницю повномасштабного вторгнення.