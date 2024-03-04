РФ может смириться с увеличением авиационных потерь: ISW объяснил, почему враг жертвует самолетами

Армия РФ потеряла 15 самолетов с 17 февраля. Это количество является незначительным для россиян, поскольку они имеют около 300 различных истребителей КБ "Сухой", рассказали аналитики Института изучения войны.

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Активность российской авиации на востоке Украины снизилась из-за недавних потерь ВС РФ в самолетах. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 марта.

"Недавние относительно большие потери российской авиации, похоже, побуждают к значительному снижению активности российской авиации на востоке Украины, хотя непонятно, как долго продлится это", — говорится в сообщении.

2 марта командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что около 19:00 российская авиация полностью прекратила деятельность на востоке Украины после того, как украинские военные сбили два самолета Су-34. Спикер ВС Юрий Игнат отметил, что 3 марта снижение активности российской авиации продолжилось, враг не совершал полеты на самолетах дальнего радиолокационного обнаружения А-50 после уничтожения борта 23 февраля.

Российская армия потеряла 15 самолетов с 17 февраля, аналитики отметили, что это количество является незначительным для армии РФ. В ISW считают, что Россия имеет около 300 различных истребителей КБ "Сухой".

Аналитики отметили, что оккупанты несли авиационные потери в течение последних недель, однако наносили планирующие бомбовые удары в поддержку наступательных операций на востоке. Россияне могут смириться с увеличением уровня потерь в авиации в погоне за дальнейшими тактическими достижениями, убеждены в ISW.

Напомним, 3 марта представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия может быстро расконсервировать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для того, чтобы заменить сбитые. Он отметил, что вопрос в том, в каком состоянии борт законсервировали.

2 марта в Институте изучения войны рассказали, что Россия готова потерять часть авиации ради получения тактических успехов вдоль линии Авдеевка — Донецк. Аналитики отметили, что россиянам удалось временно установить локализованное преимущество в воздухе в последние дни осады Авдеевки Донецкой области.