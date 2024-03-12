Армения выйдет из ОДКБ, если не получит ответа по зоне ее ответственности, — Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян пожаловался, что организация никаких шагов не предприняла, когда происходили боевые действия против Азербайджана.

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Окончательное решение Армении относительно участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет зависеть от определенных заявлений, которые будут определять "зону ответственности" в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил на пресс-конференции подробности, пишет "Интерфакс".

Он рассказал, что вопрос до сих пор остается актуальным. По его словам, организация должна окончательно определиться, где находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности. После этого и будут объявлены соответствующие решения.

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"Если нет, Армения выйдет из ОДКБ". "Когда — не могу сказать", — отметил он.

Пашинян добавил, что, не стоит путать политическое решение и позицию Армении относительно замораживания участия республики в организации. Он заявил, что Армения не создавала никаких проблем для структуры.

До войны с Азербайджаном, как заявил Пашинян, Армения считала, что может рассчитывать на стабильную и решительную поддержку, если произойдет определенное посягательство на ее территорию. По его словам, в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия была перейдена, со стороны ОДКБ никаких решительных шагов таких не осуществлено. Тогда Ереван не стал обсуждать никаких вопросов.

Армянский премьер заявил, что впоследствии были новые вторжения Азербайджана в ноябре 2021, сентябре 2022 года. Пашинян отметил, что если в ОДКБ смогут дать ответ, какова сфера ответственности организации в отношении их страны, и это будет соответствовать представлениям Еревана, то "вопрос будет решен".

Напомним, 28 февраля Пашинян заявил, что готов юридически заморозить участие Армении в ОДКБ. По словам премьер-министра, ОДКБ вместо того, чтобы выполнять все свои обязательства перед его страной, наоборот, создает проблемы безопасности.