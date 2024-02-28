Есть условие: Пашинян готов юридически заморозить участие Армении в ОДКБ

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией, наоборот — создает проблемы безопасности.

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Если позиция Организации Договора о коллективной безопасности в отношении территориальной целостности Армении останется неизменной, правительство готово законодательно приостановить участие страны в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает издание "Новости-Армения".

"ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот — создает проблемы безопасности", — заявил Пашинян.

Согласно его высказываниям, такая позиция представляет угрозу национальной безопасности Армении. Он отметил, что в контексте этих обстоятельств ОДКБ несет ответственность за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности Армении, нарушая свои собственные принципы.

Он отметил, что ОДКБ вызвало сомнения относительно своей зоны ответственности в Армении, выражая беспокойство о продемонстрированной позиции по этому вопросу и считая ее угрозой.

"Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не участвуем в мероприятиях на высоком и самом высоком уровне уже достаточно длительное время. Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?", — сказал премьер.

Премьер-министр Пашинян заявил, что в случае отсутствия изменений в ситуации, будет принято решение о фактическом юридическом приостановлении участия Армении в ОДКБ.

Напомним, что 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о приостановке участия своей страны в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Он также высказал резкую критику в адрес действий российских властей на территории Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Пашинян предполагает, что Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ, но членство в НАТО — очевидная красная линия для России и "не является вопросом, который обсуждается".