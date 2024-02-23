Армения приостанавливает участие в ОДКБ: Пашинян пригрозил РФ последствиями

По словам премьер-министра страны, Россия "открыто призывает армянское население свергнуть власть". Пашинян утверждает, что в течение несколько месяцев российская пропаганда против Армении не ослабевает.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о приостановке участия своей страны в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Он также высказал резкую критику в адрес действий российских властей на территории Армении. Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу France 24.

Премьер-министр Армении предупредил Россию о возможных "последствиях".

"Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении в городе Гюмри не стоит в повестке дня", – заявил Никол Пашинян.

Он обвинил Россию в открытом призыве армянского населения свергнуть власть, утверждая, что эта пропаганда из Кремля длится уже несколько месяцев и не ослабевает.

Пашинян также подчеркнул свою обеспокоенность по поводу похищения Дмитрия Сетракова — российского военнослужащего, который был мобилизован в армию РФ, но сбежал из части и уехал в Армению. Его задержали сотрудники российской военной полиции и отправили на базу РФ в Гюмри, а затем через некоторое время вывезли в Россию.

Фактически, по его словам, российские военные осуществили похищение человека на территории другого государства.

"Мы не можем подвергаться незаконным действиям на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", – заявил Пашинян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Пашинян предполагает, что Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ, но членство в НАТО — очевидная красная линия для России и "не является вопросом, который обсуждается".

14 ноября Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решения армянского премьера и заявил, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность".