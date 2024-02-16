Азербайджан планирует полномасштабную войну против Армении, — премьер Пашинян

По мнению, армянского премьера, Баку планирует военные действия на общей границе, чтобы превратить эскалацию в полномасштабную войну против Еревана.

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В четверг, 15 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом заседания правительства страны заявил, что последние события и заявления азербайджанской стороны могут свидетельствовать о ее подготовке к военной эскалации. Стенограмму выступления Пашиняна опубликовала пресс-служба правительства.

Под последними событиями премьер Армении имел в виду стрельбу на одном из участков границы с Азербайджаном в ночь на 13 февраля. Тогда официальные Баку и Ереван обменялись обвинениями. Азербайджанские СМИ утверждали, что первой открыла огонь Армения и военнослужащий вооруженных сил Азербайджана получил ранения.

По словам Пашиняна, "во время выполнения боевого дежурства" погибли четверо армянских военных.

"Описание событий свидетельствует, что намерения Азербайджана остаются неизменными: проводить против Республики Армения политику военного принуждения. ... Ряд обстоятельств дает основание предположить, что Азербайджан продолжает проводить политику "дайте мне то, что я хочу, через переговоры, иначе я возьму это военным способом", — сказал он.

Премьер Армении говорит о том, на каком расстоянии от границы должны находиться войска обеих стран. По версии Еревана, Баку избегает решений "по какой-то формуле".

"Есть два варианта: сначала провести делимитацию по всей границе и начать ее реализацию. Второй вариант: разделить границу на части и проводить делимитацию по частям. И, по сути, для нас приемлемы оба варианта в рамках вышеупомянутых принципов. Однако Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения", — заявил Пашинян.

Напомним, 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающую Карабах.

Ранее, 21 сентября, армянский премьер заявил, что РФ провалила свою миссию в Карабахе, ведь ее миротворческий контингент находился там с конца 2020 года.