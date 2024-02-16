Азербайджан планує повномасштабну війну проти Вірменії, — прем'єр Пашинян

На думку, вірменського прем'єра, Баку планує воєнні дії на спільному кордоні, аби перетворити ескалацію в повномасштабну війну проти Єревана.

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У четвер, 15 лютого, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян перед початком засідання уряду країни заявив, що останні події та заяви азербайджанської сторони можуть свідчити про її підготовку до військової ескалації. Стенограму виступу Пашиняна опублікувала пресслужба уряду.

Під останніми подіями прем'єр Вірменії мав на увазі стрілянину на одній з ділянок кордону з Азербайджаном у ніч на 13 лютого. Тоді офіційні Баку і Єреван обмінялися звинуваченнями. Азербайджанські ЗМІ стверджували, що першою відкрила вогонь Вірменія і військовослужбовець збройних сил Азербайджану отримав поранення.

За словами Пашиняна, "під час виконання бойового чергування" загинуло четверо вірменських військових.

"Опис подій свідчить, що наміри Азербайджану залишаються незмінними: проводити проти Республіки Вірменія політику воєнного примусу. … Низка обставин дає підставу припустити, що Азербайджан і далі проводить політику "дайте мені те, що я хочу, через переговори, інакше я візьму це у воєнний спосіб", – сказав він.

Прем'єр Вірменії говорить про те, на якій відстані від кордону мають перебувати війська обох країн. За версією Єревана, Баку уникає рішень "за якоюсь формулою".

"Є два варіанти: спочатку провести делімітацію по всьому кордону і розпочати її реалізацію. Другий варіант: розділити кордон на частини і проводити делімітацію по частинах. І, по суті, для нас прийнятні обидва варіанти в межах вищезазначених принципів. Однак Азербайджан, схоже, уникає і цього варіанту, і наш аналіз показує, що для цього може бути одна причина, і цією причиною може бути, наприклад, початок воєнних дій на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення воєнної ескалації конфлікту на повномасштабну війну проти Республіки Вірменія", – заявив Пашинян.

Нагадаємо, 5 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Карабах.

Раніше, 21 вересня, вірменський прем'єр заявив, що РФ провалила свою місію в Карабасі, адже її миротворчий контингент перебував там із кінця 2020 року.