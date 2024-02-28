Є умова: Пашинян готовий юридично заморозити участь Вірменії в ОДКБ

За словами прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією, навпаки — створює проблеми безпеки.

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Якщо позиція Організації Договору про колективну безпеку щодо територіальної цілісності Вірменії залишиться незмінною, уряд готовий законодавчо призупинити участь країни в ОДКБ. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає видання"Новости-Армения".

"ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією у сфері безпеки, навпаки — створює проблеми безпеки", — заявив Пашинян.

Згідно з його висловлюваннями, така позиція становить загрозу національній безпеці Вірменії. Він зазначив, що в контексті цих обставин ОДКБ несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки Вірменії, порушуючи свої власні принципи.

Він зазначив, що ОДКБ викликало сумніви щодо своєї зони відповідальності у Вірменії, висловлюючи занепокоєння щодо продемонстрованої позиції з цього питання і вважаючи її загрозою.

"Що стосується того, що означає моя заява про те, що ми практично заморозили діяльність в ОДКБ, то вона означає таке: ми в ОДКБ не маємо постійного представника вже рік, ми не беремо участі в заходах на високому і найвищому рівні вже досить тривалий час. Звісно, в ОДКБ діє принцип консенсусу під час ухвалення рішень, тому ми нічого не блокуємо, але й не беремо участі з простої причини: у нас немає відповіді на запитання, чому маємо брати участь?", — сказав прем'єр.

Прем'єр-міністр Пашинян заявив, що в разі відсутності змін у ситуації, буде ухвалено рішення про фактичне юридичне припинення участі Вірменії в ОДКБ.

Нагадаємо, що 23 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про припинення участі своєї країни в Організації Договору про Колективну Безпеку (ОДКБ). Він також висловив різку критику на адресу дій російської влади на території Вірменії.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Пашинян припускає, що Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але членство в НАТО — очевидна червона лінія для Росії і "не є питанням, яке обговорюється".