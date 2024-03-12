"Мы владеем инициативой, а армия РФ пятится": доброволец ЛСР о боях во время рейда

Добровольцы Легиона говорят, что на этот раз хорошо подготовились и выбрали самые удобные участки границы для захода. Сейчас происходят боевые столкновения, ситуация очень динамично развивается.

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Бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

По его словам, российские добровольцы решили "реализовать свое конституционное право на голосование" в РФ.

"Вот позади меня стоит инструмент (автомат — ред.), с помощью которого российские добровольцы решили отдать свой голос. Мы отдаем свой голос за Россию без Путина, за освобождение России от Путина. Мы — граждане России, мы идем к себе домой, чтобы освободить нашу Родину от диктатуры", — сказал он.

Доброволец добавил, что ВС РФ не ожидали появления объединенных сил в двух областях России. Там сейчас идут бои и инициатива сейчас на стороне добровольцев.

"Мы хорошо подготовились, выбрали самые удобные участки границы для захода и зашли на территорию Белгородской и Курской областей РФ. Сейчас происходят боевые столкновения, ситуация очень динамично развивается, буквально каждые полчаса — час какие-то новые географические названия появляются. Мы не будем их называть, пока что мы полностью владеем инициативой — армия РФ отступает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", — сказал он.

Боец Легиона "Свобода России" отметил, что местные жители правильно реагируют на ситуацию — они прячутся в подвалах. В частности, он отметил, что прятаться они должны именно от ВС РФ, которые стреляют по домам гражданских, когда им кажется, что там прячутся добровольцы.

"После каждого такого рейда на территорию России к нам большой всплеск желающих присоединиться, в частности, из приграничных областей — Курской, Брянской и Белгородской" — сказал он.

Барановский призвал россиян присоединяться к ним или предоставлять информацию о военных объектах, местах дислокации военной техники и российских войск.

Напомним, что ЛСР заявил, что взял под контроль Теткино в РФ. Россияне бежали по полям с позиций в неизвестном направлении от российских добровольцев и бросали технику.

Ранее "Сибирский батальон" заявил о продвижении вдоль лесного массива и ожесточенных боях на территории России. Российские военкоры подтверждают активные бои на границе. Добровольцы прорывались силами бронированных маневренных групп, пехоты и легкой техники.

Фокус ранее писал об успешности рейдов проукраинских сил в РФ. Добровольцы должны посеять хаос и панику, нарушить линию обороны и отвлечь российские силы от линии фронта.