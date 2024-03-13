Туманное будущее гиперзвукового оружия: разрабатывает ли США ракету ARRW

В финансовом запросе на 2025 год денег для ракеты AGM-183A не предусмотрено, но есть намеки, свидетельствующие о продолжении разработки после испытаний.

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Воздушные силы США продолжают оставаться открытыми в возможности продолжения работы над гиперзвуковой ракетой ARRW или AGM-183A. Однако пока нет финансирования на эту разработку. Об этом сообщает The War Zone.

Американская армия не запросила никакого финансирования в своем последнем финансовом запросе на ARRW. В этом году программа гиперзвуковой ракеты должна быть закрыта. Однако это побуждает к вопросам о потенциальных дальнейших усилиях, которые могут проводить Воздушные силы.

Генерал-лейтенант Дейл Уайт, заместитель в Офисе помощника министра Воздушных сил по закупкам, технологиям и логистике говорит, что на 2025 год нет запроса на финансирование программы ARRW. Однако армия продолжает анализировать тестовые данные по испытанию боеприпаса, чтобы понять возможности AGM-183A.

AGM-183A должна была бы стать первой гиперзвуковой ракетой в арсенале B-52 Фото: Lockheed Martin

"Будущие решения по ARRW будут приняты после окончательного анализа всех данных летных испытаний", — заявил Уайт.

Также в Воздушных силах заявили, что у них осталось еще одно запланированное испытание ракеты ARRW. Сейчас даты испытаний нет. Для гиперзвуковой ракеты провели три из четырех полных испытаний. По данным аналитиков, тестирование может состояться в ближайшее время с базы Гуам.

Ранее Воздушные силы хотели, чтобы ARRW стала первой гиперзвуковой ракетой для бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Однако после серии испытаний было принято решение сосредоточиться на другом проекте HACM. Всего на AGM-183A было потрачено 1,7 млрд долларов.

Напомним, 22 августа СМИ писали, что в США провели первый пуск гиперзвуковой ракеты ARRW после провального теста.

2 марта США показали B-52 с гиперзвуковой ракетой на базе Гуам.