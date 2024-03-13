Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Сложная оперативная обстановка: Сырский рассказал, куда направили удар ВС РФ (фото)

Главком ВСУ Александр Сырский
Фото: Telegram | Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главком ВСУ отметил, что несмотря на усилия противника, за последние две недели все населенные пункты на горячих участках фронта остались под контролем Украины.

Related video

Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Российские оккупационные войска сосредоточили усилия в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино, однако все населенные пункты, которые хотел захватить противник остались под контролем украинских сил. Об этом 13 марта сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинский военачальник посетил участки фронта, которые являются главными направлениями для ВС РФ и где существует угроза продвижения вражеских войск в глубину позиций Сил обороны.

Сырский отметил, что в последнее время в районе вышеуказанных населенных пунктов противник понес значительные потери в силу чего в последнее время активность российских войск на других участках фронта заметно снизилась.

сырский на передовой Fullscreen
Главком ВСУ Александр Сырский на передовой
сырский на передовой Fullscreen
Главком ВСУ Александр Сырский на передовой
сырский на передовой Fullscreen
Главком ВСУ Александр Сырский. Работа на передовой
сырский на передовой Fullscreen
Главком ВСУ Александр Сырский встретился с украинскими бойцами на передовой
сырский и умеров Fullscreen
Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров
сырский на передовой
сырский на передовой
сырский на передовой
сырский на передовой
сырский и умеров

По словам главкома, это произошло в результате вовремя принятым решениям по стабилизации линии обороны, усилению данных участков фронта, а также благодаря ротации небоеспособных частей, мужеству и стойкости украинских защитников.

"После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта", — подчеркнул Сырский.

Вместе с тем, отметил главком ВСУ, существуют вопросы, требующие решения на местах, поэтому работа на передовой продолжается.

Ранее сообщалось, что российские войска уменьшили интенсивность наступления на один из ключевых населенных пунктов в Донецкой области — Часов Яр. Как отметил военный эксперт Сергей Кузан, причиной снижения активности стала нехватка резервов у армии РФ.