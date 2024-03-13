Сложная оперативная обстановка: Сырский рассказал, куда направили удар ВС РФ (фото)

Главком ВСУ отметил, что несмотря на усилия противника, за последние две недели все населенные пункты на горячих участках фронта остались под контролем Украины.

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Оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Российские оккупационные войска сосредоточили усилия в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино, однако все населенные пункты, которые хотел захватить противник остались под контролем украинских сил. Об этом 13 марта сообщил в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинский военачальник посетил участки фронта, которые являются главными направлениями для ВС РФ и где существует угроза продвижения вражеских войск в глубину позиций Сил обороны.

Сырский отметил, что в последнее время в районе вышеуказанных населенных пунктов противник понес значительные потери в силу чего в последнее время активность российских войск на других участках фронта заметно снизилась.

Главком ВСУ Александр Сырский на передовой Главком ВСУ Александр Сырский на передовой Главком ВСУ Александр Сырский. Работа на передовой Главком ВСУ Александр Сырский встретился с украинскими бойцами на передовой Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров

По словам главкома, это произошло в результате вовремя принятым решениям по стабилизации линии обороны, усилению данных участков фронта, а также благодаря ротации небоеспособных частей, мужеству и стойкости украинских защитников.

"После детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость нашей обороны на этом участке фронта", — подчеркнул Сырский.

Вместе с тем, отметил главком ВСУ, существуют вопросы, требующие решения на местах, поэтому работа на передовой продолжается.

Ранее сообщалось, что российские войска уменьшили интенсивность наступления на один из ключевых населенных пунктов в Донецкой области — Часов Яр. Как отметил военный эксперт Сергей Кузан, причиной снижения активности стала нехватка резервов у армии РФ.