Вручили броник и каску: в Донецке оккупанты поймали мужчину и "трудоустроили" на передовую

Мужчина ранее воевал добровольцем за РФ против Украины, но контракт с ВС РФ подписать отказался. После похищения он оказался среди российских штурмовиков под Угледаром.

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В центре оккупированного Донецка похитили мужчину и увезли на передовую. Родственники пытались его вернуть, но безрезультатно. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Отмечается, что местный житель Максим Данюшин 7 февраля 2024 года находился за рулем своего авто и ехал по городу, когда его остановили сотрудники ГАИ, якобы за нарушение правил дорожного движения. После проверки документов его задержали, сказав, что он находится в розыске.

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Родственники мужчины, которые находились рядом с Максимом, не получили объяснений от правоохранителей относительно того, куда и за что его забирают.

В военной комендатуре им рассказали, что их родственник — преступник и проходит по статье 237 УК РФ.

Позже Данюшин вышел на связь с родственниками и заявил, что его отвезли в сторону Угледара, где он целый месяц был в окопах, а также пытались заставить подписать контракт. 7 марта мужчине вручили каску и "броник" и отправили на штурм. Его родные после этого потеряли с ним связь.

Ранее Данюшин пытался устроиться водителем в воинскую часть, но ему отказали из-за украинских документов. Впрочем украинский паспорт не помешал мужчине в свое время записаться в ВС РФ добровольцем и воевать против Украины на Херсонщине. Он пробыл там полгода, а затем вернулся в Донецк. Там бойцов начали уговаривать подписать контракт. Данюшин отказался.

Сейчас семья требует вернуть Данюшина обратно домой.

Напомним, что на Марьинском направлении в Донецкой области ВС РФ штурмовали позиции ВСУ, применив 8 единиц техники. Половина брони застряла в грязи, оккупанты хаотично разбежались и понесли потери от FPV.

Ранее сообщалось, что морпехи ВС РФ на Херсонщине "дружественным" огнем проредили соседнее подразделение. На одной из позиций на Херсонщине российские воины из 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой стрельбу.