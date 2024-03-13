Вручили броник і каску: в Донецьку окупанти зловили чоловіка і "працевлаштували" на передову

Чоловік раніше воював добровольцем за РФ проти України, але контракт із ЗС РФ підписати відмовився. Після викрадення він опинився серед російських штурмовиків під Вугледаром.

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У центрі окупованого Донецька викрали чоловіка та відвезли на передову. Родичі намагалися його повернути, але безрезультатно. Про це пише російське видання ASTRA.

Зазначається, що місцевий житель Максим Данюшин 7 лютого 2024 року перебував за кермом свого авто і їхав містом, коли його зупинили співробітники ДАІ, нібито за порушення правил дорожнього руху. Після перевірки документів його затримали, сказавши, що він перебуває у розшуку.

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Родичі чоловіка, які перебували поряд з Максимом, не отримали пояснень від правоохоронців щодо того, куди і за що його забирають.

У військовій комендатурі їм розповіли, що їхній родич — злочинець і проходить за статтею 237 КК РФ.

Пізніше Данюшин вийшов на зв'язок із родичами та заявив, що його відвезли у бік Вугледара, де він цілий місяць був в окопах, а також намагалися змусити підписати контракт. 7 березня чоловікові вручили каску та "броник" та відправили на штурм. Його рідні після цього втратили із ним зв'язок.

Раніше Данюшин намагався влаштуватися водієм у військову частину, але йому відмовили через українські документи. Втім український паспорт не завадив чоловікові свого часу записатися до ЗС РФ добровольцем і воювати проти України на Херсонщині. Він пробув там пів року, а згодом повернувся до Донецька. Там бійців почали вмовляти підписати контракт. Данюшин відмовився.

Зараз родина вимагає повернути Данюшина назад додому.

Нагадаємо, що на Марʼїнському напрямку на Донеччині ЗС РФ штурмували позиції ЗСУ, застосувавши 8 одиниць техніки. Половина броні застрягла в багні, окупанти хаотично порозбігалися та понесли втрати від FPV.

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗС РФ на Херсонщині "дружнім" вогнем прорідили сусідній підрозділ. На одній із позицій на Херсонщині російські вояки із 61-ї окремої бригади морської піхоти влаштували між собою стрілянину.