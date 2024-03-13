"Поразило очень сильно": медик рассказал, как из Бахмута вывозили тяжело раненых детей

Мальчикам было 3 и 4 года, а их родители, по словам боевого медика, были социально запущенными. Один из мальчиков умер после ранения.

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Из-за того, что родители вовремя не эвакуировали двух своих сыновей из Бахмута во время боев за город, они пострадали во время обстрелов. Эту историю вспомнил в интервью ТСН военный медик, в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи, Олег Токарчук.

По его словам, в городе оставалась неблагонадежная семья с несовершеннолетними детьми, они не захотели вывозить детей в безопасное место.

"Сейчас я вспоминаю, это было двое детей в Бахмуте. Маленьких детей, 3 и 4 года. Это одна семья, родители такие социально запущенные были. Они, чтобы вы понимали, родители остались в Бахмуте, а у нас там гражданские больницы. А детей мы срочно повезли на Днепр. И там один ребенок умер, это точно я знаю. Родители даже не собирались выезжать", — вспоминает медик.

Олег Токарчук отметил, что военные медики пытались спасти этих мальчиков.

"Меня, как детского травматолога, это на самом деле поразило очень сильно. И мы так с командой работали с этими детьми, мы их стабилизировали. Взяли нашу дыхательную аппаратуру и повезли в Днепр этих детей", — сказал он.

Напомним, что 12 марта, оккупанты атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. На данный момент известно о 5 погибших и 46 раненых. Среди них около десяти детей.

Также сообщалось, что Shahed попал в многоэтажку в Сумах. Из-под завалов разрушенного подъезда в Сумах достали пятерых детей, которые получили различные ранения.