Китай, Россия и Иран провели учения вблизи Оманского залива для демонстрации силы, — СМИ

Военно-морские силы Китая направили на учения ракетный эсминец и ракетный фрегат, Россия направила крейсер "Варяг" из своего Тихоокеанского флота, а Иран предоставил ряд кораблей, включая фрегаты и быстроходные катера.

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Военные корабли Китая, России и Ирана на этой неделе провели учения с боевой стрельбой на ключевой водной артерии Ближнего Востока, в то время, как три партнера продемонстрировали силу в нестабильном регионе. Об этом сообщает CNN.

В учениях вблизи Оманского залива участвуют более 20 кораблей из трех стран, "направленные на укрепление морского сотрудничества и сохранение регионального мира и стабильности". По данным государственных СМИ, военно-морские силы Китая направили на учения ракетный эсминец и ракетный фрегат, Россия направила крейсер "Варяг" из своего Тихоокеанского флота, а Иран предоставил ряд кораблей, включая фрегаты и быстроходные катера.

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Такое мероприятие совпадает с самым неспокойным периодом, который видел регион за эти шесть лет, отметило официальное Иранское информационное агентство Исламской Республики. В сообщении, ссылаясь на войну Израиля и ХАМАС в Газе, указано, что "совместные учения проводятся в период обострения напряженности в регионе", которая грозила перерасти в более широкий региональный конфликт.

Конфликт в Газе уже фактически, как говорится в сообщении, распространился на международные воды в Красном море и Аденском заливе, где поддерживаемые Ираном повстанцы Хуси в Йемене обстреляли ракетами и беспилотниками международные военные и коммерческие суда. Иранский контр-адмирал Амролла Нозари сказал, что учения охватывают 17 000 квадратных километров (6 500 квадратных миль) моря в районе стратегического значения для всего мира.

В отчете Ирана также отмечается, что национальный флот представляет новые суда для нынешних учений, "оборудованные для расширенных океанских миссий". Корабли вооружены передовым оружием внутренней разработки, хотя не уточняется, что это за оружие.

Напомним, 14 марта США провели тайные переговоры с Ираном из-за атак на корабли в Красном море. Американские власти неоднократно обвиняли Иран в поставках хуситам беспилотников и ракет для осуществления ими нападений на судоходство, но Тегеран настаивает на том, что боевики действуют самостоятельно.