Китай, Росія та Іран провели навчання поблизу Оманської затоки для демонстрації сили, – ЗМІ

Військово-морські сили Китаю направили на навчання ракетний есмінець і ракетний фрегат, Росія направила крейсер "Варяг" зі свого Тихоокеанського флоту, а Іран надав низку кораблів, включно з фрегатами та швидкохідними катерами.

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Військові кораблі Китаю, Росії та Ірану цього тижня провели навчання з бойовою стрільбою на ключовій водній артерії Близького Сходу, у той час, як три партнери продемонстрували силу в нестабільному регіоні. Про це повідомляє CNN.

У навчаннях поблизу Оманської затоки беруть участь понад 20 кораблів із трьох країн, "спрямовані на зміцнення морської співпраці та збереження регіонального миру та стабільності". За даними державних ЗМІ, військово-морські сили Китаю направили на навчання ракетний есмінець і ракетний фрегат, Росія направила крейсер "Варяг" зі свого Тихоокеанського флоту, а Іран надав низку кораблів, включаючи фрегати та швидкохідні катери.

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Такий захід збігається з найбільш неспокійним періодом, який бачив регіон за ці шість років, відзначило офіційне Іранське інформаційне агентство Ісламської Республіки. В повідомленні, посилаючись на війну Ізраїлю та ХАМАС у Газі, вказано, що "спільні навчання проводяться в період загострення напруженості в регіоні", яка загрожувала перерости у ширший регіональний конфлікт.

Конфлікт у Газі вже фактично, як йдеться у повідомленні, поширився на міжнародні води в Червоному морі та Аденській затоці, де підтримувані Іраном повстанці Хуси в Ємені обстріляли ракетами та безпілотниками міжнародні військові та комерційні судна. Іранський контрадмірал Амролла Нозарі сказав, що навчання охоплюють 17 000 квадратних кілометрів (6 500 квадратних миль) моря в районі стратегічного значення для всього світу.

У звіті Ірану також зазначається, що національний флот представляє нові судна для цьогорічних навчань, "обладнані для розширених океанських місій". Кораблі озброєні передовою зброєю внутрішньої розробки, хоча не уточнюється, що це за зброя.

Нагадаємо, 14 березня США провели таємні переговори з Іраном через атаки на кораблі в Червоному морі. Американська влада неодноразово звинувачувала Іран у постачанні хуситам безпілотників та ракет для здійснення ними нападів на судноплавство, але Тегеран наполягає на тому, що бойовики діють самостійно.