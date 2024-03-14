США провели таємні переговори з Іраном через атаки на кораблі в Червоному морі, – ЗМІ

США неодноразово звинувачували Іран у постачанні хуситам безпілотників та ракет для здійснення ними нападів на судноплавство, але Тегеран наполягає на тому, що бойовики діють самостійно.

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США провели таємні перемовини з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменський рух Хуті, щоб припинити атаки на судна в Червоному морі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на американських та іранських чиновників.

Американські представники намагалися переконати Тегеран використати свій вплив на єменський рух Хуті, щоб припинити напади на кораблі в Червоному морі, зі слів американських та іранських чиновників. Вашингтон також висловив занепокоєння стосовно розширення ядерної програми Ірану.

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Посередниками між представниками США та Ірану були оманські посадовці. Вони не говорили напряму.

Другий раунд перемовин був запланований на лютий, але його відклали. США, як йдеться у матеріалі, намагалися докласти зусиль для укладення угоди стосовно припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

США неодноразово звинувачували Іран у постачанні хуситам безпілотників, ракет і розвідувальних даних для здійснення ними нападів на судноплавство. Іран визнає, що політично підтримує хуситів, однак наполягає на тому, що бойовики діють самостійно.

Попри численні удари США і Великої Британії по військових об'єктах хуситів, угруповання й надалі здійснювали напади на міжнародні судна.

Операція Prosperity Guardian та удари по хуситах

Пентагон оголосив у грудні 2023 року про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Спільні дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в акваторії Червоному морі. Американські військові назвали цей регіон критично важливим водним шляхом для торгівлі. Це головний комерційний коридор, який позитивно сприяє міжнародній економічній співпраці.

ВМС США і Великої Британії 10 січня 2024 року відбили наймасованішу атаку хуситів. Безпілотники та ракети були знищені американськими есмінцями, винищувачами F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower. Також для захисту залучили есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Нагадаємо, війська РФ, як повідомили 14 березня у DeepState, мають успіхи на кількох напрямках, окупанти підтягують резерви. Аналітики зазначили, що особливо запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку, де російські війська намагаються встановити контроль над Бердичами та Орлівкою. Ситуація також погіршилася біля Невельського.