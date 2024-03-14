Такого не было очень давно: ВС РФ проводят массированные одновременные штурмы на Таврическом направлении

Если за прошедшие сутки ВС РФ в операционной зоне "Таврия" совершили 56 атак на позиции Сил обороны, то с начала нынешних суток до 8 утра произошло уже 24 столкновения, рассказал представитель командования.

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На Таврическом направлении оккупанты в несколько раз усилили штурмы. В эпицентре боевых действий села Тоненькое и Бердичи Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил 14 марта в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, если за прошедшие сутки ВС РФ в операционной зоне "Таврия" осуществили 56 атак на позиции Сил обороны, то с начала нынешних суток до 8 утра произошло уже 24 столкновения.

"О том напряжении, которое было утром и ночью, свидетельствует одна цифра: по состоянию на 8 часов утра одновременно происходило 13 боевых столкновений. Так не было очень давно, и это показатель того, какое давление создает враг", — сказал он.

Дмитрий Лиховий добавил, что 12 боевых столкновений, произошло в Донецкой области, в частности, в районе Тоненького и Бердичев.

"Есть основания полагать, что именно сюда направлен главный удар россиян, потому что туда приходится и большинство авиаударов", — отмечает представитель ОСУВ "Таврия".

Отдельно работают пехотные группы. Оккупанты пытались наступать в районе Угледара, Новомихайловки и Роботинского выступа, но их попытки оказались неудачными.

Напомним, что 11 марта в Институте изучения войны сообщали, что на Авдеевском направлении позиционные бои продолжались возле сел Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Невельское. Оккупанты имеют продвижение.

14 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что начался процесс ротации и замены частей и подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на фронте.