Превентивный удар. Что будет, если США нанесут ядерный удар по силам вторжения Китая

Возможность нанесения ядерных ударов по китайским силам вторжения на Тайвани, то это может повергнуть в шок руководство КНР. Однако это же и побудит Пекин к ответным действиям. Дэвид Кирн рассмотрел, какие будут последствия перехода США к стратегии наносить ядерный удар первыми.

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Соединенные Штаты впервые разместили ядерное оружие в Европе в сентябре 1954 года. Со временем тысячи боеголовок отправились на европейские базы, чтобы компенсировать огромное преимущество Красной армии и войск Варшавского договора в конвенциональном вооружении и предотвратить его использование против союзников по НАТО. Это оружие считалось важным не только для защиты альянса, но и для поддержания однозначной связи с американскими стратегическими ядерными силами, которая практически гарантировала бы, что любое советское вторжение в Западную Европу быстро перерастет во всеобщую ядерную войну – по крайней мере так объяснялась логика. В действительности же на протяжении всей холодной войны сохранялись сомнения относительно полезности тактических ядерных сил, возможности контролировать ядерную эскалацию и готовности Соединенных Штатов связать свою судьбу с судьбой европейских союзников. Ученые и практики посвятили немало времени и сил анализу проблемы ведения ограниченных войн против противников, обладающих ядерным оружием, пытаясь разработать средства достижения стратегических целей, не допуская при этом эскалации до крупномасштабного обмена ядерными ударами и взаимного уничтожения. Их усилия не принесли особых плодов.

Фокус перевел статью Дэвида Кирна о том, как можно защитить Тайвань тактическим ядерным оружием.

Стремительное наращивание китайского ядерного потенциала после масштабной двухдесятилетней программы модернизации обычных вооруженных сил вновь ставит Соединенные Штаты перед перспективой участия в конвенциональном конфликте против крупной ядерной державы. Возможно, было бы разумно вернуться к теме ограниченной ядерной войны и применения тактического ядерного оружия, учитывая вызовы нынешней обстановки в сфере безопасности. Однако одна идея, выдвинутая Центром Скоукрофта при Атлантическом совете, представляется особенно недальновидной и опасной: предложение спланировать и подготовиться к первому применению тактического ядерного оружия против китайских военно-морских и амфибийных сил, сосредоточенных в Тайваньском проливе на начальных этапах вторжения.

Применение ядерного оружия против военных целей в Тайваньском проливе сведет к минимуму сопутствующий ущерб Фото: скриншот

В серии недавних докладов аналитики Центра Скоукрофта утверждают, что потенциальное первое применение тактического ядерного оружия Соединенными Штатами было бы особенно полезно против огромных китайских десантных сил вторжения, которые начали бы проводить операции у берегов Тайваня. Оно с высокой вероятностью уничтожит или повредит флот и, следовательно, победит вторжение. Применение ядерного оружия против военных целей в Тайваньском проливе сведет к минимуму сопутствующий ущерб, а его четкая ограниченность исключительно военными целями смягчит потенциальную динамику эскалации, избегая более провокационных целей, например, на материковой части Китая.

Признавая важность защиты Тайваня, это предложение кажется чрезмерной реакцией на значительное – но не необратимое – изменение баланса обычных вооруженных сил в регионе в пользу Китая. Прежде всего, непонятно, почему именно такое изменение политики необходимо. Также не очевидно, что сдерживание через угрозу первого применения тактического ядерного оружия окажет желаемое решающее воздействие на Пекин, которого добиваются авторы. Если такая политика будет применена, она вызовет опасную динамику эскалации, что ее сторонники преуменьшают. Предложение, скорее всего, будет воспринято как опасное и провокационное, что вызовет тревожность у союзников и усилит напряженность в регионе. Наконец, оно может подорвать более широкие внешнеполитические цели США, такие как нераспространение. К счастью, военный вызов китайского вторжения может быть решен с помощью существующих и планируемых конвенциональных методов, что делает такой радикальный отход от политики национальной безопасности США ненужным.

Первое применение тактического ядерного оружия: необдуманная реакция

Хотя за последние два десятилетия баланс обычных вооруженных сил в Тайваньском проливе, безусловно, изменился в пользу Китая, первое применение тактического ядерного оружия против сил вторжения – это крайний и ненужный вариант. Именно потому, что этим крупным силам придется преодолеть почти сто морских миль, чтобы достичь берега Тайваня, они будут крайне уязвимы для целого ряда конвенциональных военных средств, которыми Соединенные Штаты обладают в настоящее время или которые могут быть разработаны и развернуты в короткие сроки, чтобы создать реальную угрозу успеху такой операции.

Американские ударные подводные лодки в координации с американскими бомбардировщиками дальнего радиуса действия, несущими обычные крылатые ракеты и другие боеприпасы точного наведения, способны значительно ослабить китайские силы Фото: US Navy

Например, американские ударные подводные лодки в координации с американскими бомбардировщиками дальнего радиуса действия, несущими обычные крылатые ракеты и другие боеприпасы точного наведения, способны значительно ослабить китайские силы, пытающиеся совершить рискованное путешествие через пролив. Различные аналитики предложили несколько потенциально недорогих и инновационных концепций, основанных на автономных безэкипажных подводных аппаратах, минах и других мерах противодействия, которые можно разработать относительно быстро. Особенно полезными представляются две платформы, которые планируют вывести на пенсию: четыре атомные подводные лодки с управляемыми ракетами класса Ohio (каждая из которых несет до 154 крылатых ракет с обычным вооружением, а также мины и беспилотные подводные аппараты) и бомбардировщик B-1B, способный доставлять высокоточные боеприпасы и противокорабельные ракеты из-за пределов оспариваемых регионов. Главная цель – поставить руководство Китая перед высокой вероятностью того, что его силы вторжения будут серьезно ослаблены, если не уничтожены, во время рискованной попытки присоединить Тайвань силой. Соединенные Штаты могут добиться этого, не прибегая к угрозе первого применения тактического ядерного оружия, благодаря постоянным инвестициям в конвенциональные платформы, боеприпасы и инновационные средства противодействия.

Влияние на сдерживание: меньше, чем кажется на первый взгляд

Предлагаемый переход к планированию и явной или неявной угрозе первого применения тактического ядерного оружия вряд ли значительно повысит способность Соединенных Штатов сдерживать Китай. Тайвань не является официальным союзником по договору, и поэтому у него нет никаких гарантий прямого военного вмешательства США от его имени в случае нападения. Таким образом, угроза со стороны США применить ядерное оружие против конвенциональных сил вторжения после почти 80 лет неприменения ядерного оружия и перед лицом вероятной эскалации со стороны Китая может не восприниматься как заслуживающая доверия.

Достойная внимания угроза сдерживания состоит из материальных возможностей и оценки решимости обороняющейся стороны. Первое обычно включает в себя военные силы, достаточные для того, чтобы ожидаемые издержки, которые понесет противник в ответ на совершение нежелательного для нас действия, были настолько высоки, что перечеркивали любые предполагаемые выгоды (наказание), или чтобы риски недостижения целей противника были настолько велики, что действия заранее считались бесполезными (отрицание). Что касается решимости обороняющегося, ее обычно труднее достичь и поддерживать Она сводится к психологическим отношениям между обороняющимся и противником, при которых противник верит, что у обороняющегося есть желание и готовность выполнить свою угрозу, если противник предпримет нежелательные действия. Сдержать агрессивного и склонного к риску противника от прямой атаки может быть непросто. Но учитывая, что обороняющаяся сторона борется за свой народ, территорию и выживание в качестве суверенного государства, заставить противника поверить, что затраты и риски перевесят любые ожидаемые выгоды, будет просто при наличии достаточной военной мощи.

Бомбардирощвик B-2 Фото: the drive

Задача создания и поддержания надежного сдерживания через угрозу значительно усложняется, когда обороняющаяся сторона пытается предотвратить действия противника против третьей стороны, например, союзника. Продление гарантий сдерживания требует, чтобы противник поверил не только в то, что обороняющаяся сторона выполнит свои обязательства и вмешается в оборону союзника в случае нападения, но и в то, что обороняющаяся сторона готова понести при этом значительный ущерб. С появлением ядерного оружия и наступлением стратегического ядерного тупика между Соединенными Штатами и Советским Союзом, когда любая из сверхдержав могла уничтожить другую в случае крупномасштабного обмена ядерными ударами, поддержание сильного и надежного сдерживания, распространяющегося на союзников по НАТО, требовало тщательной калибровки военного потенциала, обширной и кропотливой дипломатии и постоянных заверений для сохранения сплоченности альянса.

Хотя Акт об отношениях с Тайванем можно истолковать как обязательство Соединенных Штатов поддержать Тайвань прямым военным вмешательством в случае китайского нападения, не менее правомерно интерпретировать обязательство "предоставить Тайваню оружие оборонительного характера" и "поддерживать способность Соединенных Штатов противостоять любому применению силы или других форм принуждения" как прежде всего военную помощь, поставки и другие формы материальной поддержки. Это попросту не те официальные дипломатические отношения и отношения в сфере безопасности, которые могли бы стать основой для рассмотрения возможности применения ядерного оружия практически при любых обстоятельствах, не говоря уже о нанесении первого ядерного удара по конвенциональным силам противника. Более того, общественная поддержка Тайваня в США, которая, согласно опросам, высока как никогда, поддерживает оказание Тайваню помощи в защите от Китая в случае нападения, но последовательно выступает против любого прямого военного вмешательства со стороны Соединенных Штатов. Вместе взятые, эти два факта – двусмысленные и мутные дипломатические обязательства и незначительная общественная поддержка прямого участия США – значительно подрывают доверие к угрозе применения ядерного оружия США в тайваньском контексте.

Если такой проект будет реализован в качестве официальной политики США, то может поставить несчастного американского президента в бесконечно сложное положение ловушки доверия – он будет вынужден выбирать между применением тактического ядерного оружия в ситуации, которая не затрагивает напрямую жизненно важные интересы национальной безопасности США, и отступлением. Уже только по этой причине проект стоит отклонить.

Игнорирование опасной динамики эскалации

В докладе Атлантического совета утверждается, что, несмотря на "значительный риск эскалации", у Пекина не будет стимула переходить к применению ядерного оружия после первого удара США по силам вторжения Китая, поскольку такая эскалация ничего не даст для улучшения хода вторжения.

Как отмечалось выше, уничтожение амфибийных сил НОАК сделало бы стремление к "военному превосходству" несколько спорным, поскольку оставшиеся силы Китая не смогли бы захватить Тайвань, не получив несколько крупных портов и аэродромов.

Возможно, технически это и верно. Однако, учитывая шок от ядерного удара США, значительные потери и утрату военно-морских сил, сомнительно предполагать, что китайские лидеры отреагируют так безропотно. Масштабная амфибийная операция может быть фактически проиграна, но инвестиции Китая в обычные и ядерные баллистические и крылатые ракеты предполагают широкий спектр вариантов ответа на ядерные удары США, которые могут нанести ущерб американским позициям в западной части Тихого океана. Конвенциональный и/или ядерный шквал против одной или нескольких американских авианосных групп в регионе может рассматриваться как пропорциональный ответ на первое применение ядерного оружия США. База ВВС Андерсен и другие объекты на Гуаме, являются еще одной привлекательной целью, равно как и американские базы на Окинаве и в Японии, хотя технически это и будет нападением на территорию США и, следовательно, чревато дальнейшей эскалацией. Китайские планировщики могли бы рассматривать эти цели как привлекательные для снижения способности Соединенных Штатов накапливать силы в ближайшем регионе на некоторое время, в течение которого Китай мог бы провести разрушительную воздушную и ракетную кампанию против Тайваня.

Учитывая шок от ядерного удара США, значительные потери и утрату военно-морских сил, сомнительно предполагать, что китайские лидеры отреагируют так безропотно Фото: Википедия

Будь то эмоциональная реакция лидера, давление, требующее показать, что он предпринимает решительные действия для удовлетворения требований разгневанного населения, или тщательно спланированная стратегическая контратака, — вероятность китайской эскалации следует считать чрезвычайно высокой после потери значительной части флота и сил вторжения в первые часы кампании против Тайваня.

Тревога союзников и провоцирование конфликта

Союзники постоянно ищут заверений в том, что если они действительно подвергнутся нападению противника, то ответ будет автоматическим и (в идеале) подавляющим. Они также очень чувствительны к действиям патрона, которые могут либо подорвать доверие к союзническим отношениям, либо потенциально увеличить вероятность военного конфликта, которого в противном случае можно было бы избежать. Как следует из приведенной выше дискуссии о Соединенных Штатах и НАТО в период холодной войны, обеспечить уверенность союзников может быть даже сложнее, чем поддерживать надежные силы сдерживания. Для такого покровителя, как Соединенные Штаты, балансировать между угрозами расширенного сдерживания и успокоением союзников зачастую непросто, и при разработке политики следует серьезно учитывать восприятие и прогнозируемую реакцию союзников.

Угроза США нанести тактический ядерный удар по китайским силам вторжения, скорее всего, будет воспринята в столицах союзников с тревогой по двум основным причинам. Во-первых, заставить эти государства поверить, что Соединенные Штаты считают их безопасность и территориальную целостность настолько важными, что готовы защищать их и (что более важно) нести ожидаемые издержки конвенционального или даже ядерного конфликта, сложно при самых благоприятных обстоятельствах. Простое распространение ядерного сдерживания на Тайвань в конкретном случае китайского вторжения поставило бы под сомнение серьезность, с которой Соединенные Штаты выступают с подобными угрозами. Поскольку это может быть воспринято как не заслуживающий доверия блеф, лидеры этих стран могут расценить такое внезапное и резкое изменение в политике как подрыв ценности обязательств перед союзниками и поставить под сомнение готовность США защитить их в критический момент. Скорее всего, это будет воспринято как признак паники и отсутствия уверенности со стороны Соединенных Штатов.

Угроза США нанести тактический ядерный удар по китайским силам вторжения, скорее всего, будет воспринята в столицах союзников с тревогой Фото: U.S. Air Force

Во-вторых, предполагаемый переход к политике первого применения против китайских сил вторжения, несомненно, повысит напряженность в регионе и вызовет опасения, что руководство Пекина может предпринять превентивные действия против Тайваня. Потенциальное изменение де-факто регионального статуса-кво лишит Китая возможности определять статус Тайваня с помощью военной силы и может ускорить события, которые он призван сдерживать. Союзники в западной части Тихого океана не стремятся к региональной войне. Политика, выглядящая как резкое отклонение от нормы, приведет к серьезной напряженности или даже открытому разрыву союзнических отношений.

Одним из обоснований важности защиты Тайваня является влияние на отношения Америки с Восточной Азией. Это, безусловно, обоснованное опасение. Однако критическое географическое положение Тайваня само по себе не является достаточным стратегическим основанием для того, чтобы рассматривать возможность первого применения ядерного оружия против китайских сил вторжения. Проще говоря, нападение на Тайвань – это не нападение на Японию или Южную Корею, и оно не будет расценено как таковое ни в Токио, ни в Сеуле, соответственно. Обязательства США по расширенному сдерживанию перед этими странами направлены исключительно на их защиту. Расширение определения "защиты" до включения в него обычного нападения на Тайвань подорвало бы доверие к гарантиям, лежащим в основе этих альянсов. Более серьезная проблема заключается в том, что угроза США первыми применить ядерное оружие от имени Тайваня вносит новый нестабильный элемент в безопасность Восточной Азии, который, вероятно, будет рассматриваться союзниками как дестабилизирующий и повышающий вероятность конвенционального или ядерного удара по союзникам США. Вместо того чтобы рассматривать это как усиление сдерживания, внутриполитическая оппозиция в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и даже в Австралии, скорее всего, начнет препятствовать сотрудничеству с союзниками в случае реального тайваньского кризиса. Короче говоря, появление потенциальной возможности первого применения ядерного оружия США только усложнит операции альянса и значительно снизит ценность этого сотрудничества, когда оно понадобится больше всего.

Игнорирование более серьезных политических последствий

Наконец, хотя это вряд ли волнует авторов этих отчетов, угроза или фактическое применение ядерного оружия против китайских сил вторжения будет иметь значительные, долгосрочные и негативные дипломатические последствия для Соединенных Штатов, помимо вышеописанного воздействия на региональных союзников. Предполагаемый сдвиг в политике, вероятно, осложнит глобальные усилия по нераспространению. Учитывая характер международной обстановки в сфере безопасности, Соединенные Штаты действительно могут быть вынуждены в ближайшие десятилетия в большей степени полагаться на свой ядерный арсенал, но эта попытка заменить тактическое ядерное оружие в связи с предполагаемой нехваткой вооружений представляется коротким путем к решению военной проблемы, которая может быть решена с помощью обычных средств, подрывая доверие к дипломатическим усилиям США по поддержанию и/или укреплению международного режима нераспространения.

В более широком смысле идея о том, что Соединенные Штаты впервые с 1945 года применят ядерное оружие для защиты Тайваня от китайского вторжения, будет иметь значительные, негативные и долгосрочные дипломатические последствия. Трудно представить себе бесчисленные потенциальные последствия, но применение ядерного оружия США почти наверняка разрушит режим нераспространения как функционирующую структуру, побудит державы (включая Китай) приобрести или усовершенствовать существующий ядерный арсенал, а также нанесет ущерб репутации Америки на мировом уровне.

Предложение о планировании и подготовке к проведению тактических ядерных операций против китайских сил вторжения в Тайваньском проливе является близоруким. Это ненужное решение военной проблемы, которая в остальном полностью оторвана от национальной безопасности и дипломатических интересов США. Помимо сомнительной ценности такого решения в качестве средства сдерживания, оно стало бы опасным и саморазрушительным, с долгосрочными пагубными последствиями для Соединенных Штатов, их союзнических отношений и положения в мире.

Об авторе

Дэвид В. Кирн-младший – доктор наук, приглашенный ученый в рамках проекта "Управление атомом" в Гарвардской школе Кеннеди. Доцент Университета Святого Иоанна в Нью-Йорке.