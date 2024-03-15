Без моторов и чипов: СБУ заблокировала комплектующие для Shahed-136 и ракет РФ

ВС РФ не получат 1 600 дронов-камикадзе, поскольку украинские киберспециалисты заблокировали тайные пути поступления западных запчастей, — рассказали в пресс-службе СБУ.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) остановили партию комплектующих для производства российского оружия. Благодаря их действиям у ВС РФ будет меньше Shahed-136, которые не получат сервомоторы, и меньше крылатых ракет, оставшихся без микросхем. О деталях очередной спецоперации Фокусу рассказала пресс-служба ведомства.

СБУ действует против РФ в нескольких направлениях, заявили в пресс-службе. Можно выделить три основных — "охота" за контрабандой комплектующих, которые РФ покупает в обход санкций, отражение кибератак и обезвреживание военной техники на переднем крае.

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"Это их не спасет": в СБУ рассказали о производстве российских дронов (видео)

Во-первых, специалисты службы проводят спецоперации по блокированию потока комплектующих для российского оружия. Начальник управления Департамента кибербезопасности (ДКИБ) СБУ Илья Витюк заявил, что в одной из задержанных партий было 1 600 сервомоторов для дронов-камикадзе Shahed-136. В другой — 4 тыс. микросхем, необходимых для создания крылатых ракет.

Во-вторых, информация, полученная киберспециалистами ДКИБ, используется для ведения кибервойны против страны-агрессора. Например, противник может проникнуть в телефон украинского воина и установить его местонахождение. После этого ВС РФ наносят удар и могут быть человеческие жертвы — но этого не происходит благодаря отражению кибератаки.

"Кибервойна — это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака — это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы РФ взломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате — прилет и десятки погибших", — пояснил Илья Витюк.

Согласно данным правоохранителей, в течение двух лет войны удалось отразить 10 тыс. кибератак россиян. Отмечают, что большинство атак остановили "на начальной стадии". Главные направления действий врага — это разведка, разрушение, психологическое воздействие и комбинированные.

В-третьих, бойцы СБУ выполняют спецзадания на линии фронта, — рассказали в пресс-службе ведомства. В частности, "охотятся" на российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства радиоэлектронной разведки (РЭР). Кроме того, выслеживают российские беспилотники, которые шпионят за техникой Сил обороны.

Игорь Витюк прогнозирует, что РФ будет усиливать наступление в киберпространстве. СБУ также активизируется: будет делать "бавовну" на военных объектах ВС РФ и проводить цифровые кибератаки.

Спецоперации СБУ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других спецоперациях, которые проводили специалисты СБУ. В феврале удалось обезвредить сеть спецагентов ФСБ, в которую входили бывшие и действующие сотрудники украинских спецслужб. Как выяснилось, на них давили, шантажировали и заставляли выполнять различные задачи.

Тем временем дроны, созданные специалистами СБУ, летят в направлении российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз — благодаря этим мерам РФ уменьшила экспорт нефти на 30%.

Напоминаем, 12 марта спецслужбы разоблачили агентурную сеть, которая действовала на основе церковников УПЦ МП. Также задержали злоумышленника, который наводил российские ракеты на военный госпиталь.