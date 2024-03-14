Пример асимметричной войны: нардеп Костенко объяснил атаки СБУ на ключевые отрасли РФ (видео)

Удары дронов СБУ уже принесли существенные результаты, которые влияют на экономику РФ. В частности, экспорт нефти РФ уменьшился на 30%, говорит депутат.

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Служба безопасности Украины проводит системную работу по подрыву ключевых отраслей России, которые приносят врагу средства для ведения войны против Украины. Об этом сказал "Фактам" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Роман Костенко.

Он подчеркнул, что последние удары по — это часть общего замысла Службы Безопасности по уничтожению инфраструктуры врага.

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"СБУ уже давно и систематически наносит эти удары. Экспорт нефти РФ уменьшился на 30%. Это должна быть наша цель — перенос войны на территорию РФ. Под прицелом СБУ будут и другие объекты россиян. Это успешное направление и пример асимметричной войны. Такую же асимметричную войну СБУ ведет на море с помощью морских дронов", — считает нардеп.

По его словам, удары дронов СБУ уже принесли существенные результаты, которые влияют на экономику РФ и на ее экспорт.

"Мы видим, что повышаются цены на топливо и внутри РФ. Кроме того, на перерабатывающих предприятиях россиян иностранное оборудование, а его восстановление займет значительное количество времени из-за санкций", — сказал Костенко.

Он отметил, что каждая операция с БпЛА тщательно планируется украинской стороной, перед запуском идет серьезный этап разведки и сбора информации.

"Выявляются наиболее уязвимые части объекта. Планируются маршруты обхода ПВО. Это очень сложная операция и кропотливая работа профессионалов СБУ", — резюмировал Роман Костенко.

Напомним, что по словам журналистов западных СМИ, цель ударов по нефтеперерабатывающим заводам глубоко на территории России — отобрать ресурсы врага и уменьшить поток нефтедолларов и топлива.

Ранее сообщалось, что объекты, которые атаковали украинские БПЛА 13 марта, составляют 12% мощностей России.