Все рейсы отменены: в РФ заявили об атаке БПЛА на аэропорты Москвы (видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на столицу РФ.

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В воскресенье, 17 марта, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский в Москве были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"В Домодедово в целях безопасности введены ограничения на прилет и вылет самолетов", — пишут в издании.

Также позже в источнике заявили, что ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Внуково и Жуковский.

В московских аэропортах введены ограничения на полеты

Кроме того, инцидент прокомментировали и в пресслужбе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 МСК 17 марта (воскресенье) на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Пост Росавиации

Реакция мэра Москвы

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на столицу РФ.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал он.

Пост Сергея Собянина

В сети публикуют кадры атаки БПЛА на аэропорт Домодедово.

Свидетели атаки также показали якобы момент ликвидации беспилотника.

Напомним, что 14 марта на территории аэропорта в городе Сочи (РФ) произошел мощный пожар. При этом сами россияне заявили, что это запланированное учебное мероприятие.