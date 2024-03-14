Пламя и дым над взлетной полосой: в аэропорту Сочи произошел пожар (видео, фото)

По данным пресс-службы местного аэропорта, возгорание было спланированным якобы для отработки тушения пожара.

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На территории аэропорта в городе Сочи (РФ) произошел мощный пожар. При этом сами россияне заявили, что это запланированное учебное мероприятие. Об этом сообщили в Telegram-канале "Аэропорт Сочи".

"Дым, который вы можете видеть с территории аэропорта, является результатом учебных мероприятий, проводимых аварийно-спасательными службами аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. А возгорание является спланированным для отработки тушения пожара", — пишут россияне.

Пост Аэропорта Сочи

Также в пресс-службе показали фото, которые были сделаны якобы во время учебного мероприятия.

Пожар в аэропорте Сочи Пожар в аэропорте Сочи

В местном канале "ЧП Сочи" также публиковали видео с места происшествия, где были видны дым и пламя над аэропортом.

Отметим, что 25 января в Краснодарском крае Российской Федерации были замечены несколько беспилотных летательных аппаратов. Местные жители видели дроны до и после возгорания на нефтебазе в Туапсе. Из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи был объявлен план "Ковер". В связи с этим были задержаны два рейса.

Напомним, что в ночь на четверг, 14 марта, в Белгородской и Курской областях РФ прозвучали взрывы. Россияне заявляют якобы об уничтожении 14 беспилотников над регионами. В результате атаки БПЛА в Белгородской области начался пожар.