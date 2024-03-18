"Была эйфория": Украина на два года "опоздала" с укреплением обороны, — эксперт

По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, про оборонные рубежи нужно было задуматься еще в конце 2022 года, когда противник начал давить на Бахмут. Также ожидалось, что западная помощь никогда не прекратится.

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Украина относительно поздно начала готовить фортификационные сооружения против российского наступления. Причина в ожидании того, что Запад будет помогать всегда. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, высшее военное руководство Украины длительное время рассчитывало на то, что союзники не перестанут помогать Киеву до тех пор, пока война не закончится. Соответственно, строительство фортификаций могло оттягиваться.

При этом, продолжает директор Центра исследований армии, огромное количество экспертных организаций регулярно призывали не недооценивать российских оккупантов.

"Но была определенная эйфория и было определенное такое мнение, что западная помощь никогда не прекратится. Никто никогда не мог себе представить ассиметричный удар антизападного блока в виде нападения ХАМАС на Израиль. Никто после этого не мог представить, что после этого вражеские спецслужбы сработают очень мощно. И также никто не мог представить, что Америка отстранится", – заявил Валентин Бадрак.

Отдельно было отмечено аналитиком, что украинские лидеры должны были начать говорить о возведении фортификаций еще в ноябре-декабре 2022 года. Именно тогда "стало очевидно, что начинается безумное давление на Бахмут".

Напомним, 11 марта сообщалось, как выглядят украинские фортификации под Харьковом. Один из бойцов бригады "Стальной кордон", которая находится в Харьковской области уже 7 месяцев, отмечает, что основным в укреплениях является именно безопасность, ведь три наката бревен, которые сверху засыпаны землей, позволяют выдержать прямое попадание 152-мм снаряда.