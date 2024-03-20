Профессионализм и подготовка. Как армии США сохранить престижность

Носить форму армии США — эта честь и ответственность, которая должна отражаться в каждом военном. Военный Гэри Брайто описал современные трудности в армии и как сохранить ее престижность.

Related video

За свои почти 37 лет службы я видел силу военного профессионализма в действии — в мужестве и преданности наших солдат, командиров и гражданских специалистов на поле боя и в гарнизоне. Я убедился в этой силе, наблюдая, как командир роты доказывает свою профессиональную компетентность и лидерские качества во время беседы в Национальном учебном центре, подводя итоги боевых действий. Я ощутил ее, пожимая руку старшему сержанту Эшли Булу — воплощению характера и души нашей профессии и лучшему сержанту 2023 года. А всего несколько недель назад я прочувствовал ее, глядя, как рядовой Джамавиус Карри (на фото вверху) возглавляет свой строй, декламируя "Солдатское кредо" на выпускной церемонии курса базовой подготовки. Наша профессия дает нам возможность оправдывать доверие, создавать сплоченные и дисциплинированные команды, обучать наших солдат, командиров и гражданских, а также создавать атмосферу, в которой не допускается недостойное поведение. В меняющемся мире наша профессия лежит в основе всех наших достоинств, но все эти качества нужно постоянно культивировать, иначе они атрофируются.

Фокус перевел статью Гэри Брайто о том, как укрепить фундамент профессионализма в армии США.

Армия является частью американского общества в целом и всегда будет отражать его черты — нельзя предполагать, что динамика событий в Америке не повлияет на нашу профессию. Изменения в предпочтениях и мировоззрении поколений влияют на проявление профессиональных качеств в наших рядах, но это разнообразие может также привести к появлению новых идей. Хотя гонящиеся за сенсациями СМИ привлекают внимание к каждому промаху и иногда не замечают усилий по улучшению ситуации, это также дает возможность подчеркнуть ценность нашей службы. Пожалуй, самое главное: наши противники становятся сильнее с каждым днем и ищут любую возможность свести на нет наши преимущества, но при этом ставят перед нами новые цели. В процессе преобразования армии мы будем полагаться на наших людей, чтобы опередить потенциальных противников. Наша профессиональная система будет продолжать выпускать непревзойденных солдат и лидеров, которые служат основой мощи Америки.

Основа мощи американской армии - профессиональная армия Фото: DVIDS

Действительно, именно наши люди дают нам самое большое преимущество. Ни одна другая армия не может похвастаться столь дисциплинированными, обученными и подготовленными солдатами, способными действовать самостоятельно, принимать сложные решения и работать в составе сплоченных команд. Все эти наши преимущества проистекают из наших уникальных профессиональных институтов.

На протяжении многих лет поколения армейских командующих управляли этой силой. Наши профессионалы всегда извлекали уроки из текущих войн и конфликтов, чтобы совершенствовать методы обучения и подготовки, корректируя нашу культуру и системы в соответствии с меняющимся обществом. В середине XX века социологи Сэмюэл Хантингтон и Моррис Яновиц, рассмотрели вопрос о том, как демократия может содержать большую постоянную армию, и создали основополагающие концепции этой профессии, которые мы используем и сегодня. В последующие десятилетия такие армейские лидеры, как генералы Уильям ДеПуи и Донн Старри, а также недавно созданные Командование подготовки и доктрины и Командование войск, работали над преодолением последствий войны во Вьетнаме и формированием профессионализма и дисциплины в зарождающихся добровольческих силах.

Сегодня наш профессиональный долг — учесть последствия войн одного поколения, продолжающихся войн в Украине, Израиле и других горячих точках по всему миру, текущие проблемы с набором персонала и различные общественные факторы, чтобы определить, как наша профессия должна адаптироваться, чтобы сохранить свою жизнеспособность В неспокойном мире, где многие преимущества, которые мы когда-то считали само собой разумеющимися, становятся иллюзорными, настало время сосредоточиться на профессионализме нашей армии. В этой статье я намерен положить начало такой дискуссии. Как я уже говорил в недавнем эпизоде подкаста War on the Rocks, наша обязанность как военного командования — уточнить и обновить наше понимание того, что собой представляет армия, проанализировать, что мы уже делаем для ее поддержания и укрепления, упорядочить и рационализировать существующие программы и определить, куда двигаться дальше. Однако руководители высшего звена не могут сделать это в одиночку. Это наша профессия, и нам нужны солдаты всей видов службы — действительной, гвардейской и резервной — чтобы генерировать идеи и продвигать их вперед.

Армейская профессия и профессионализм

Прежде чем мы сможем определить, как усовершенствовать нашу профессию, нам нужно договориться о том, что она собой представляет. Это хорошо изученная территория, и я не могу утверждать, что у меня есть какое-то новое, провидческое определение, которое кардинально изменит нашу траекторию. Однако эта тема — личная, и у каждого из нас есть своя точка зрения. Общее определение и некоторый общепринятый лексикон помогут продвинуться в дискуссиях.

Военнослужащий — это нечто большее, чем компетентность, характер и преданность отдельных солдат, младших офицеров, прапорщиков, офицеров и гражданских специалистов армии в наших рядах Фото: US Army

Армейская доктрина определяет профессию как "деятельность солдат и гражданских лиц армии, чьи совместные усилия направлены на разработку этических норм, создание, поддержку и применении сухопутных войск, служащих под руководством гражданских властей и уполномоченных защищать конституцию, права и интересы американского народа". Это достаточно хорошая отправная точка, но важнее всего, что наше нынешнее понимание профессии включает в себя два основных компонента: саму профессию и профессионалов, которых она производит. Эти два компонента тесно взаимосвязаны, взаимно воспроизводя и совершенствуя друг друга. Такое разделение может показаться излишним, но я считаю, что оно позволит нам сосредоточиться на конкретных аспектах каждой из сторон и направить потенциальные решения туда, где они окажут наибольшее влияние.

Наша профессия — это нечто большее, чем компетентность, характер и преданность отдельных солдат, младших офицеров, прапорщиков, офицеров и гражданских специалистов армии в наших рядах. Она также должна включать в себя системы, с помощью которых мы развиваем опыт, подотчетность и ответственность. Это сложная система, которая формирует профессиональных воинов, сражающихся и побеждающих в войнах нашей страны в рамках правовых, моральных и этических норм нашей профессии.

Объективно экспертиза, которую мы предоставляем нашей нации и которую не может предоставить никто другой, заключается в ведении боевых действий. Армия обязана иметь хорошо обученных солдат и компетентных командиров, чтобы соответствовать этому требованию, и системы, которые наша профессия использует для сохранения этой компетентности, имеют жизненно важное значение. Эти системы должны начинаться с поощрения и модерации разнообразных дискуссий о войне и смежных областях посредством написания и распространения статей, результатов исследований, экспериментов и конференций среди наших профессионалов и связанных с ними акторов (аналитических центров, научных кругов, промышленности и т.д.). Однако это не просто интеллектуальное упражнение. Наша цель — подготовить боевых экспертов и компетентных специалистов. Поэтому наша система генерации знаний должна идти дальше, превращать эти рассуждения в знания (доктрины, программы обучения, сценарии тренировок и т. д.), а затем передавать эти знания новым профессионалам через обучение и развитие лидеров.

Наша профессия также требует системы самоконтроля, которая определяет, кого мы привлекаем, удерживаем и продвигаем. Нам доверяют выживание нашей нации и жизни ее молодежи. Мы по праву несем ответственность за это доверие. Основываясь на нашей присяге, "Этике воина" и "Ценностях армии", наша профессия воспитывает солдат и командиров с характером благодаря хорошо отлаженным системам отбора, продвижения, удержания, обучения и развития лидеров. Благодаря этим механизмам подотчетности мы формируем индивидуальный характер, чтобы производить лучших солдат и граждан.

"Нам доверяют выживание нашей нации и жизни ее молодежи", — Гэри Брайто Фото: US DoD

Доверие в сочетании с качественной подготовкой и развитием лидеров жизненно важно для обеспечения готовности и профессионализма нашей армии. Это доверие основывается на ответственности, которую наша профессия проявляет по отношению к своим членам, и на преданности наших профессионалов своей профессии. Заботясь о потребностях солдат, предоставляя им навыки и ресурсы для полноценной и здоровой жизни и наставляя их на путь к лучшему будущему, мы демонстрируем эту ответственность и заслуживаем их приверженность. Текущие программы, определяемые Army People Strategy, — профилактика, качество жизни, развитие жизненных навыков и т.д. — являются ярким проявлением этой ответственности и должны постоянно совершенствоваться, чтобы открыть возможности перед нашими командирами на всех эшелонах.

Созданные в армии системы экспертизы, подотчетности и ответственности формируют компетентных и преданных своему делу профессионалов с характером. Однако не эти системы в совокупности формируют культуру. Скорее, наша профессия — это целостная структура, которая позволяет командирам армии создавать позитивную культуру, которую я определяю как климат и среду, не терпящие таких разрушительных факторов, как сексуальные домогательства, нападения или любые формы дискриминации, и при этом способствующие сплоченности, достоинству и уважению ко всем, кто и принял присягу.

Что мы делаем для этого?

Я остаюсь оптимистом. Армейская профессия не сломана, просто ею нужно тщательнее управлять. Хотя важно отмечать такие недостатки, как проступки солдат и командиров, недостаток физической подготовки, пагубное поведение и многое другое, мы — как единая команда — обязаны заниматься этой профессией, чтобы воспитывать солдат и командиров, обладающих характером, компетентностью и преданностью, и формировать позитивную организационную культуру. Для этого мы будем постоянно совершенствовать и улучшать нашу профессиональную систему, чтобы обеспечить целенаправленность, расстановку приоритетов и подотчетность.

Сержант-майор армии при поддержке Командования подготовки и доктрины армии США, Командования войск и всей армии попытался восстановить ключевую роль сержантов в этом отношении путем пересмотра "Синей книги" и возрождения тренировок и тестирования по общей подготовке на эшелоне. Но пока руководители всех эшелонов не сделают это приоритетом, мы будем продолжать сталкиваться с проблемами. Мы также должны сочетать эти усилия с развитием лидеров через обучение на местах и дальнейшее совершенствование на уровне подразделений, на всех эшелонах, чтобы приумножить базовые компетенции наших профессионалов.

Люди должны оставаться приверженными ценностям и своей миссии; однако и у военных есть профессиональные обязанности

Приумножая наш опыт, мы работаем над развитием профессионального дискурса, который побудит наших лидеров думать и писать о том, чем мы занимаемся. Одновременно мы стремимся расширить осведомленность наших солдат и командиров прямыми методами. Наконец, мы вкладываем средства в рационализацию наших систем разработки доктрин и программ обучения, чтобы обеспечить быстрое внедрение уроков и новых идей.

Даже характер наших отдельных солдат и командиров следует рассматривать как результат работы наших систем профессионализма. Верно, что наши проблемы с нарушениями и недисциплинированностью отчасти неизбежны, как и в любой другой организации. Но мы не можем и не будем просто сваливать недисциплинированность солдат на ценности поколений или нежелание младших командиров следить за соблюдением стандартов, равно как и не можем считать постоянные промахи старших чинов "исключительными случаями". Поскольку мы постоянно трансформируемся, у нас есть возможность проанализировать, как мы принимаем людей в армию, обучаем их нашим ценностям и культуре (на протяжении всей карьеры, а не только во время обучения), оцениваем их на предмет соблюдения наших норм и ответственного поведения, а также отбираем их для продвижения по службе и на более ответственные должности. Мы начали эти процессы с помощью более эффективного обучения культуре в ходе базовой подготовки и повышения уровня профессионального военного образования, оценки будущих командиров батальонов и бригад и подчеркивания важности нашей присяги.

Наконец, мы часто рассматриваем приверженность наших солдат и командиров своей профессии как улицу с односторонним движением. Люди должны оставаться приверженными нашим ценностям и своей миссии; однако и у нас есть профессиональные обязанности — заботиться о наших людях, обеспечивать их потребности и потребности их семей, создавать безопасные и здоровые условия для их работы и жизни, а также готовить их к будущему в форме или вне ее. Непрерывные усилия по совершенствованию основных навыков солдат и руководителей, предоставление командирам ресурсов для создания здоровой атмосферы в командах и снижения пагубного поведения, а также увеличение инвестиций в инициативы по улучшению качества жизни являются свидетельствами нашей приверженности этим обязанностям.

Что вы можете сделать? Призыв к действию

Первое и самое важное, что мы все можем сделать, — это признать, что наша профессия не стоит на месте. Хотя, безусловно, наша профессия лежит в основе всех наших достоинств, я снова напоминаю вам, что ее нужно постоянно культивировать, иначе она атрофируется. Эта простая истина — и соразмерное требование к каждому профессионалу глубоко задуматься о своей профессии, обсудить ее с коллегами, придумать решения и воплотить их в жизнь — самое важное, что мы можем сделать. Наши профессионалы обязаны активнее высказываться по соответствующим темам в повседневном общении, а также писать для всевозможных изданий, чтобы распространять накопленный опыт и налаживать диалог. Если данная статья добьется хотя бы этого, это уже будет достаточно.

Носить форму армии США — большое дело. Эта честь и ответственность должны отражаться в каждом Фото: DVIDS

Каждый из нас должен делать все возможное, чтобы службой можно было гордиться. Носить форму армии США — большое дело. Эта честь и ответственность должны отражаться в каждом из нас. После длительного срока службы, особенно после многократных командировок, легко стать унылым и циничным, забыв, зачем мы вообще пришли в армию. Но я бросаю вызов каждому из вас: посетите выпускной курс базовой подготовки, базовых офицерских курсов или школы кандидатов в офицеры (или хотя бы вспомните свой собственный) и посмотрите на чувство долга в глазах каждого нового солдата и гордость в каждом члена семьи. Добиться принадлежности к нашей профессии непросто — как и должно быть, — а каждое подразделение, офицерская школа, ведомство и факультет должны питать гордость за службу.

Мы все знаем, что наши профессиональные ряды огромны. Она состоит из бесчисленных подразделений, команд, управлений и отделов, в которых служат люди из всех слоев общества. Я призываю каждого военнослужащего и гражданского сотрудника армии взять на себя ответственность за свою часть профессии. Каждый из нас — независимо от звания, профессиональной специализации или назначения — может усовершенствовать целое, улучшая его части.

Это мы и будем защищать.

Об авторе

Гэри Брайто — генеральный командующий Командования подготовки и доктрины армии США. Он отвечает за укрепление армейского профессионализма, подготовку следующего поколения солдат и командиров, а также за предоставление комплексных решений для армии будущего. Ранее он занимал должность заместителя начальника штаба G-1 в штаб-квартире армии и выполнял различные полевые и штабные функции, включая командировки в Ирак и Афганистан.