Чего ждать после "выборов Путина" на оккупированных территориях: в ВСУ предупредили украинцев

На захваченных территориях началось формирование "отрядов территориальной обороны", а из них создают резерв, чтобы впоследствии мобилизованных отправить на передовую.

Related video

После завершения так называемых выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины начнут проводить тотальную мобилизацию. С соответствующим заявлением сегодня во время телемарафона выступила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Она убеждена, что особенно мобилизацию оккупанты усилят на левобережье. Причем об этом уже говорят как руководители местных администраций, и члены движения сопротивления, с которыми украинские защитники находятся в тесном контакте. Уже известно, что захватчики собрали всю соответствующую информацию на людей в течение всего периода предвыборной кампании. К тому же, уже непосредственно на "выборах" они получили подробный перечень лиц мужского пола, которые по возрастной категории подходят и могут быть привлечены к мобилизации. Гуменюк отметила, что об усилении такой мобилизации ранее уже предупредили в Главном управлении разведки Минобороны.

Кроме того, спикер ОК "Юг" рассказала о проведении на временно оккупированных территориях обходов по дворам с целью проверки населения и дальнейшего создания так называемых "отрядов территориальной обороны", из которых будут формировать резервы передовой.

"Конечно, у них выборы проводятся согласно плану, а это можно считать таким "побочным эффектом". Им нужно было собрать как можно больше информации и провести определенную "перепись населения", — убеждена Наталья Гуменюк.

Отметим, что 15 марта британская разведка назвала истинную цель проведения Россией так называемых выборов на незаконно захваченных украинских территориях.