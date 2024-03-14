"Избирательный фарс": на оккупированных территориях будут голосовать мигранты из Центральной Азии, — ЦНС

По данным Центра национального сопротивления, с апреля 2022 года россияне свезли на временно оккупированные территории более ста тысяч иностранцев.

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Оккупанты намерены привлечь к так называемым "выборам президента РФ" на временно оккупированных территориях Украины мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС) в четверг, 14 марта.

За посещение "избирательных участков" иностранцам обещают дополнительный выходной.

"Уже с 15 марта на ВОТ стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее количество местных. Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов", — заявили в Центре.

В ЦНС напомнили, что россияне свозят мигрантов на захваченные территории еще с конца 2022 года. Всего на временно оккупированных землях уже более 100 тысяч иностранцев.

"Все, кто помогает "легализировать" оккупацию на ВОТ понесет за это ответственность", — отметили в Центре нацсопротивления.

Напомним, 11 марта Мариупольский городской совет сообщил, что в городе проходит так называемое досрочное "голосование" на выборах президента РФ. Мобильные группы участковых комиссий ездят по городу и во дворах устраивают "избирательные участки".

В Латвии будут проверять законность пребывания граждан РФ, которые придут на избирательные участки в Риге 17 марта. Если полиция зафиксирует нарушение правил проживания в Латвии, то страна начнет процедуру депортации.